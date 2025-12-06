Serie A: l’Inter travolge il Como e si prende la vetta, a San Siro finisce 4 a 0

L’Inter serve il poker al Como: a San Siro i nerazzurri vincono 4 a 0, tornando ad assaporare la testa della classifica.
Partita senza storia: Lautaro sblocca il match dopo undici minuti, poi Thuram mette il match in ghiaccio nella ripresa. I nerazzurri si scatenano e vanno ancora a segno, prima con Calhanoglu e poi con Carlos Augusto per il 4 a 0 finale.
La squadra di Chivu si prende la vetta del campionato raggiungendo quota 30 punti e ora aspetta i risultati di Milan, Napoli e Roma. Il Como di Fabregas invece resta fermo a quota 24.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
bene cosi, se la juve nn vince dol napoli e se il Bologna nn vince co a lazzie possiamo amdare a +6 dal quinto posto. dajeee
che sonata pe la banda de fabregas!!
L’Ambrosiana ha quello che non ha la Roma, chi butta la palla in rete. Così si spiegano ceri risultati come questo di oggi.
Vittoria netta nel risultato ma non nella partita così fanno le grandi squadre colpiscono al momento giusto e non danno modo all’avversario di rialzarsi o di sperare nel recupero del risultato. A conti fatti Inter e Napoli come squadre sono superiori a tutte per entrare tra le prime quattro bisogna vedersela con Milan Juve e ci metto anche il Bologna. L’obbiettivo è quello non può essere altrimenti!!
speravo in un pareggio.. forse con più calma penserò che la vittoria dell’Inter (o meglio, la sconfitta del Como) per noi è il risultato migliore
Ho visto la partita ed ho avuto conferma di quanto pensassi: l’Inter è la più forte ed il Como uno spettacolo.
Ha vinto l’esperienza contro la gioventù, il cinismo contro lo spreco, la determinazione contro il talento, il campione contro lo sfidante, il più forte contro il più emergente.
Risultato ovviamente bugiardo, ma gran bella partita.
QUALCOSA DI MODERNO (E CI SIAMO ANCHE NOI) IN UN CALCIO (ITALIANO) VECCHIO (ALLEGRI…).
FORZA ROMA
quando hai dei veri attaccanti
l’Inter, al netto dell’odio sportivo, oggettivamente è uno spettacolo quando è in giornata.
Como bello da vedere…ma pollo vero…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.