Cagliari-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Cagliari-Roma di domenica 7 dicembre 2025 (ore 15:00, Unipol Domus) mette di fronte i rossoblù, in piena lotta salvezza, e i giallorossi di Gasperini, chiamata a riprendere subito il cammino dopo il ko interno con il Napoli.

Le ultime dai campi

QUI CAGLIARI – Pisacane conferma il 3-5-2 compatto e fisico, ma dovrà fare i conti con diverse assenze: indisponibili Mina, Felici (stagione finita), Mazzitelli, Belotti e Zé Pedro. In difesa spazio a Rodríguez, Wieteska e Dossena; Prati guiderà il centrocampo affiancato da Folorunsho e Deiola, con Adopo pronto a subentrare abbassando Deiola se necessario. Sulle fasce Palestra e Obert, con Idrissi alternativa; davanti confermati Esposito e Borrelli.

QUI ROMA – Gasperini punta sul 3-4-2-1 con Baldanzi “nove atipico” in ballottaggio con Ferguson, supportato da Pellegrini e Soulé. Dybala, non al meglio, è pronto a subentrare dalla panchina. In mezzo al campo da valutare le condizioni di Koné; sugli esterni agiranno Tsimikas e Celik. Difesa a tre con Ndicka centrale davanti a Svilar, Hermoso favorito su Ghilardi. Angelino, rientrato ad allenarsi, non figura nei convocati.

LEGGI ANCHE – Angeliño, arriva il via libera: può tornare ad allenarsi in gruppo

Dove vederla in tv

Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 14:30 e calcio d’inizio alle 15:00. La gara sarà disponibile su smart TV, Sky Q (app DAZN o canale Zona DAZN 1), dispositivi mobili, PC e tablet per gli abbonati.

Quote, analisi e risultato più probabile

La partita si preannuncia equilibrata ma con i giallorossi leggermente favoriti nelle transizioni e sulle palle inattive. I bookmaker vedono la Roma favorita: il segno «2» oscilla tra 1.67 e 1.72, il pareggio tra 3.60 e 3.65, la vittoria del Cagliari tra 5.40 e 5.50. Over 2,5 indicato come esito principale; risultati più citati 0-1 e 1-2 a favore dei giallorossi.

Le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito. All.: Pisacane.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All.: Gasperini.

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Tegoni e Fontemurato

Quarto uomo: Di Marco

VAR: Guida

AVAR: Pezzuto

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

LEGGI ANCHE – Friedkin, niente festa di Natale: il budget va in beneficenza

