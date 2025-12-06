FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 6 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Dybala, probabile addio a zero: vuole restare in Europa

Il futuro di Paulo Dybala resta un rebus. Il silenzio della Roma sul rinnovo pesa, e quella scadenza a giugno apre di nuovo allo scenario vissuto alla Juventus: separazione a parametro zero. Le pretendenti non mancano. Il Boca continua il corteggiamento, spinto anche dal papà di Paredes, ma la Joya per ora pensa a restare in Europa, rimandando il rientro in patria e valutando semmai un domani anche la MLS. Dall’Arabia Saudita due club restano alla finestra, ma quel calcio non è una priorità per l’argentino. (Tuttosport)

Ore 8:25 – Roma, con la coppa d’Africa spazio ai giovani

Dopo Cagliari, il viaggio a Glasgow e la gara col Como, la Roma perderà Ndicka ed El Aynaoui per la Coppa d’Africa. Due assenze pesanti per Gasperini, che si ritroverà con una rosa ridotta in un mese chiave. I giovani Ghilardi, Ziolkowski e Pisilli avranno spazio fino a metà gennaio e dovranno sfruttarlo: si giocano il loro futuro giallorosso. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – Koné d’acciaio, ora va a caccia del gol

Manu Koné è l’unico giocatore di movimento della Roma ad aver disputato tutti i 1.170 minuti di campionato senza mai essere sostituito. Gasperini lo considera imprescindibile: con lui dall’inizio alla fine la media punti sale a 2,1, mentre quando il francese non completa la gara scende a 1,8. A Cagliari guiderà ancora il centrocampo, possibile anche il trio con Cristante ed El Aynaoui. Resta da migliorare la finalizzazione: solo quattro tiri e un palo in Serie A. (Gazzetta dello Sport)

