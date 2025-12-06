Cagliari-Roma, i convocati di Gasperini: out Wesley, ok Dybala e Konè

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la trasferta della Roma a Cagliari.
Ecco i calciatori a disposizione del tecnico per il match in calendario domenica alle 15:00, alla Unipol Domus.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy
LEGGI ANCHE – Andreazzoli: “A Roma manca oggettività. Diventai l’unico colpevole, ma quel derby lo persero più Totti e De Rossi”
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!