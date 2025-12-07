LIVE! CAGLIARI-ROMA, le formazioni ufficiali: Baldanzi falso nove, Konè stringe i denti

12
95

Roma di scena all’Unipol Domus di Cagliari per tornare a vincere dopo il paso falso interno contro il Napoli che è costata la vetta ai giallorossi. Gasperini, che torna in panchina, deve fare i conti con una squadra non al meglio della condizione: diversi i calciatori acciaccati o indisponibili.

Ma i giallorossi non possono fermarsi: la classifica resta cortissima, e c’è da sfruttare lo scontro diretto tra Juve e Napoli di stasera. Il Cagliari, a caccia di punti salvezza, proverà a sfruttare il fattore casa per portare a casa un risultato di prestigio.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’UNIPOL DOMUS 

Ore 14:00 – La Roma ufficializza il proprio schieramento anti-Cagliari: Gasperini rilancia Baldanzi falso nove, Tsimikas titolare a sinistra, in mediana Konè stringe i denti.

Ore 13:55 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.

Ore 13:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. 

Ore 13:00 Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo parzialmente nuvoloso su Cagliari, clima quasi primaverile. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma da valutare la situazione acciaccati e i soliti rebus in attacco.

CAGLIARI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito. All.: Pisacane.
A disp.: –

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All.: Gasperini.
A disp.:

Arbitro: Zufferli
Assistenti: Tegoni e Fontemurato
Quarto uomo: Di Marco
VAR: Guida
AVAR: Pezzuto

Giallorossi.net – Andrea Fiorini
LEGGI ANCHE – Friedkin, niente festa di Natale: il budget va in beneficenza

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedentePellegrini l’highlander di Gasp: ora il rinnovo è possibile (ma a cifre ridotte)

12 Commenti

  1. Attenzione a Sebastiano Esposito, é il tipo di attaccante che può mettere in seria difficoltà Ndicka e Mancini.
    Prima o poi Gasperini si convincerà a inserire Ghilardi al posto di uno dei due. La mancanza di velocità dei centrali è costata alla Roma 4 o 5 sconfitte.
    Lo vado dicendo all’inizio del campionato.

    • Zenone, concordo perfettamente. Ghilardi è bravo e veloce. Mancini fà più l’attaccante che il difensore e prendiamo sempre gol in velocità. Baldanzi centravanti finito o vero è una bestemmia al calcio. Osannate tutti Gasp, ma se Juric facesse lo stesso lo lincereste vivo! Deve giocare Ferguson e se non và, nel secondo tempo deve provare Arena!!!

    • PM
      Se la gente osanna gasp è perchè fino a pochi giorni fa era primo in classifica😅

      ❤️🧡💛

  8. A me il greco non è piaciuto sinora, ma a quanto pare piace piu di Rensch, anche se la fascia è opposta.
    Baldanzi nemmeno ma oggi potrebbe fare qualcosa di buono, il Cagliari è una squadra di livello nettamente inferiore, lui dovrebbe spiccare.
    Se manco oggi dovesse rendersi davvero utile, produttivo, vorrebbe dire che Ferguson è pronto per tornare in Albione, probabilmente assieme al giamaicano, lui andrà al Verona o simili e che a Gennaio arriverà una punta vera.

  9. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome