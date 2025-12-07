LIVE! CAGLIARI-ROMA, le formazioni ufficiali: Baldanzi falso nove, Konè stringe i denti

Roma di scena all’Unipol Domus di Cagliari per tornare a vincere dopo il paso falso interno contro il Napoli che è costata la vetta ai giallorossi. Gasperini, che torna in panchina, deve fare i conti con una squadra non al meglio della condizione: diversi i calciatori acciaccati o indisponibili.
Ma i giallorossi non possono fermarsi: la classifica resta cortissima, e c’è da sfruttare lo scontro diretto tra Juve e Napoli di stasera. Il Cagliari, a caccia di punti salvezza, proverà a sfruttare il fattore casa per portare a casa un risultato di prestigio.
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’UNIPOL DOMUS
Ore 14:00 – La Roma ufficializza il proprio schieramento anti-Cagliari: Gasperini rilancia Baldanzi falso nove, Tsimikas titolare a sinistra, in mediana Konè stringe i denti.
📋 La nostra formazione per #CagliariRoma 🐺#ASRoma
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 7, 2025
Ore 13:55 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.
Ore 13:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.
Ore 13:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo parzialmente nuvoloso su Cagliari, clima quasi primaverile. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma da valutare la situazione acciaccati e i soliti rebus in attacco.
CAGLIARI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito. All.: Pisacane.
A disp.: –
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All.: Gasperini.
A disp.: –
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Tegoni e Fontemurato
Quarto uomo: Di Marco
VAR: Guida
AVAR: Pezzuto
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Attenzione a Sebastiano Esposito, é il tipo di attaccante che può mettere in seria difficoltà Ndicka e Mancini.
Prima o poi Gasperini si convincerà a inserire Ghilardi al posto di uno dei due. La mancanza di velocità dei centrali è costata alla Roma 4 o 5 sconfitte.
Lo vado dicendo all’inizio del campionato.
Zenone, concordo perfettamente. Ghilardi è bravo e veloce. Mancini fà più l’attaccante che il difensore e prendiamo sempre gol in velocità. Baldanzi centravanti finito o vero è una bestemmia al calcio. Osannate tutti Gasp, ma se Juric facesse lo stesso lo lincereste vivo! Deve giocare Ferguson e se non và, nel secondo tempo deve provare Arena!!!
PM
Se la gente osanna gasp è perchè fino a pochi giorni fa era primo in classifica😅
❤️🧡💛
Zenone
la mancanza di attaccanti che fanno gol?
Concordo. Baldanzi non va bene come falso 9. Deve giocare Fergusson e se non va bene un giovane.
Speriamo che il Gasp prima o poi veda anche Rensch. Forza Roma.
forza Roma 💛❤️
Mi sembra che Baldanzi goda di “buona stampa” quasi (quasi) quanto Pellegrini de noantri.
come si fa a criticare Gasperini
Badanzi 9 non mi piace…e nemmeno Dybala, allora meglio El Sharawii
Doppietta de’ Baldanzi
A me il greco non è piaciuto sinora, ma a quanto pare piace piu di Rensch, anche se la fascia è opposta.
Baldanzi nemmeno ma oggi potrebbe fare qualcosa di buono, il Cagliari è una squadra di livello nettamente inferiore, lui dovrebbe spiccare.
Se manco oggi dovesse rendersi davvero utile, produttivo, vorrebbe dire che Ferguson è pronto per tornare in Albione, probabilmente assieme al giamaicano, lui andrà al Verona o simili e che a Gennaio arriverà una punta vera.
