PISACANE: “Grande emozione battere una big come la Roma. Abbiamo fatto la partita che volevamo”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato all’Unipol Domus contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Una vittoria che mancava dal 13 settembre qui in casa, dal 19 in trasferta. Quali sono le sue emozioni dopo questa vittoria?

«È normale che quando si vince, soprattutto contro una grande squadra come la Roma, le emozioni siano alte. Però mi piace pensare a quello che hai detto in conferenza prima della gara: bisogna essere ottimisti. L’infortunio di Felici è stata una mazzata per il gruppo, però per chi come noi vuole vedere sempre il bicchiere mezzo pieno – anche se a volte non riesci nemmeno a vederlo – l’infortunio di Felici era l’uomo che si sacrifica e il gruppo che reagisce. Pensavo che questo infortunio, purtroppo per noi, potesse mettere fine a un momento complicato iniziato con l’infortunio di Belotti.»

La crescita della squadra, la testa della squadra… oggi c’è stato uno step importante contro una grande squadra. Che valutazione dà?

«Sì, ma come dico sempre è normale che ci sia bisogno di tempo. E questo tempo non si affievolisce se all’interno della squadra vengono a mancare dei pezzi pregiati. Io non faccio mai riferimento agli alibi, perché allo spogliatoio cerco sempre di dire che bisogna vedere la soluzione e non il problema. Normale che quando giochi una partita come oggi è una botta di energia importante. Abbiamo fatto la partita che volevamo, non che volevo: la partita che volevamo. I ragazzi – l’ho detto anche a fine primo tempo – erano a un centimetro dal trovare la vittoria, che mancava da tempo e che aveva un po’ intaccato lo stato d’animo. Però, ripeto, se siamo arrivati a fare questo risultato contro la Roma è perché sono più le cose positive che quelle negative. Le cose positive viste nell’ultimo periodo le dedichiamo ai nostri tifosi, perché davvero meritano questo successo per la pazienza e la passione che mettono.»

Su Palestra: come giudica la sua prova?

«Come ho detto già la settimana scorsa, preferisco oggi concentrarmi sul gruppo e non sul singolo. Quello che vedete è sotto gli occhi di tutti: oggi si parla del Cagliari, di tutta la squadra che ha fatto una grandissima partita. Questo è quello che posso dire, anche per tenere il ragazzo in uno stato tranquillo, perché ne ha bisogno. Nel calcio – e soprattutto in Italia – passiamo in fretta da un estremo all’altro. Per questo mi concentrerò su quello che ha fatto la squadra oggi.»

Cagliari: una personalità da Mina senza Mina, per fare una battuta. Quanto è contento?

«Ripeto: per Mina vale lo stesso discorso fatto nel pre-partita. Oggi mi concentrerei sui ragazzi ed esalterei la prova di Juan Rodriguez che, come ho detto anche nel pre-partita, è un ragazzo con una prospettiva… non voglio esagerare, ma sarà il tempo a dirlo: ha una prospettiva internazionale importante.»

