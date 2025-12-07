Ndicka: “Abbiamo perso la testa. C’è delusione, contro il Cagliari ci aspettavamo di vincere”

Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cagliari-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa all’Unipol Domus.

Vi aspettavate la difficoltà che c’è stata in queste ultime due partite?

“Non siamo contenti di come abbiamo giocato, abbiamo perso la testa e non siamo riusciti a rimanere concentrati. Siamo delusi perché abbiamo pure perso contro una squadra contro la quale ci aspettavamo di vincere. Dobbiamo rialzare velocemente la testa perché dobbiamo concentrarci sulle prossime partite”.

Il vento può avervi condizionato?

“No, semplicemente il Cagliari ha avuto un gioco diverso dal nostro e noi non siamo stati bravi”.

Qual è l’ultima partita in cui sarai a disposizione con la Roma prima della Coppa d’Africa?

“Non lo sappiamo ancora, non c’è ancora la lista. Lo sapremo nei prossimi giorni”.

