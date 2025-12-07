Ndicka: “Abbiamo perso la testa. C’è delusione, contro il Cagliari ci aspettavamo di vincere”

5
85

Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cagliari-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa all’Unipol Domus.

Vi aspettavate la difficoltà che c’è stata in queste ultime due partite?
“Non siamo contenti di come abbiamo giocato, abbiamo perso la testa e non siamo riusciti a rimanere concentrati. Siamo delusi perché abbiamo pure perso contro una squadra contro la quale ci aspettavamo di vincere. Dobbiamo rialzare velocemente la testa perché dobbiamo concentrarci sulle prossime partite”.

Il vento può avervi condizionato?
“No, semplicemente il Cagliari ha avuto un gioco diverso dal nostro e noi non siamo stati bravi”.

Qual è l’ultima partita in cui sarai a disposizione con la Roma prima della Coppa d’Africa?
“Non lo sappiamo ancora, non c’è ancora la lista. Lo sapremo nei prossimi giorni”.
LEGGI ANCHE – Andreazzoli: “A Roma manca oggettività. Diventai l’unico colpevole, ma quel derby lo persero più Totti e De Rossi”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFolorunsho, insulti plateali all’indirizzo di Hermoso e di sua madre (VIDEO)

5 Commenti

  3. vi aspettavate di vincere perché siete abituati bene,oggi se non si corre non andate da nessuna parte.non abbiamo qualità e nel momento che non vai a mille perdi anche con il Cagliari vergognosi

  4. se entrate pensando di vincere co oresupponenza questo e’ il risultato soi perde
    in campo si entra se.pre con la vera voglia di vincere , non credendo superiori agli altri e’ il modo migliore per perdere dove stavate con ka testa? perché non avete fatto squadra

  5. se entrate pensando di vincere co presupponenza questo e’ il risultato si perde
    in campo
    si entra sempre .con la vera voglia di vincere , non credendoci superiori agli altri
    e” il modo migliore per perdere
    dove stavate con ka testa? perché non avete fatto squadra

  6. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome