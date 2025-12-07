LIVE! Gasperini: “Fatti errori grossolani, l’espulsione ha cambiato il match. Mercato? Troppo presto, ora voglio recuperare i miei”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Cagliari-Roma, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.
GASPERINI A DAZN A FINE PARTITA
Sull’episodio di Celik?
“E’ tutto molto chiaro, a differenza di domenica col Napoli”.
Squadra in difficoltà, si è riuscito poco a trovare lo sviluppo.
“In dieci la partita è diventata difficile, è chiaro che in quelle condizioni anche di vento, diventa più una battaglia. Abbiam fatto qualche errore grossolano che ci è costata la partita, sia in occasione dell’espulsione che del gol”.
Dal punto di vista agonistico, oggi più indietro rispetto al solito…
“Dovevamo fare di più sotto l’aspetto tecnico, non era facile perchè le squadre in fondo stanno producendo il massimo sforzo. Potevamo fare sicuramente meglio, non siamo riusciti a metterla sul piano tecnico. Poi l’espulsione ha cambiato la partita”.
Giocatori molto nervosi, era importante contenere i danni..
“La partita a un certo punto era diventata una battaglia più che una partita di calcio. Non siamo riusciti a recuperarla. A volte le partite prendono queste pieghe, potevamo condurla in porto ma tutti hanno giocato con impegno in una situazione di difficoltà”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Cosa si poteva fare di più oggi?
«Nel primo tempo era la gara che ci aspettavamo, abbiamo cercato di fare una partita un po’ più tecnica ma il Cagliari è stato bravo. L’espulsione poi ha cambiato le sorti della gara, abbiamo concesso qualcosina di troppo e fatto qualche errore di troppo. L’espulsione è stata data per un fallo da ultimo uomo, ma non ne ho ancora parlato con nessuno, non ho chiesto spiegazioni nemmeno all’arbitro».
Un problema della Roma può essere la mancanza di gol? State già pensando al mercato?
«Credo sia troppo presto per parlare di gennaio e mercato. Adesso non è sicuramente il momento. Noi vogliamo prima recuperare i giocatori che abbiamo in rosa e cercare di gestire loro al meglio».
Se non ci fosse stato il rosso, pensava di fare cambi diversi?
«Certo, assolutamente, ma non siamo riusciti proprio per l’espulsione. Speravo comunque di riuscire a cambiare e dare qualità, ma non ci siamo riusciti».
Crede che il Cagliari ci abbia messo più voglia e cuore?
«No, ma sicuramente sono stati più bravi e hanno speso tante energie. Così come non penso sia mancato l’impegno, semplicemente non siamo stati troppo bravi. Questo è un momento del campionato dove le partite sono molto spezzettate e molto agonistiche».
GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA
Sulla scelta di Baldanzi al centro dell’attacco.
“Abbiamo messo i giocatori che stanno meglio in questo momento. Hanno una buona condizione e arrivano da un buon momento. Per la prima volta avevamo la possibilità di inserire quelli che sono rientrati in questa settimana.”
Il Cagliari concede poco spazio. Quale può essere la soluzione?
“Ce ne possono essere tante: l’importante è fare bene. Il Cagliari ha capacità di difendere bene e devi essere bravo sul piano tecnico.”
Coltivate il pensiero di stare davanti a tutti in classifica?
“Sì, ma passa attraverso queste partite, non ci sono partite facili e questi campi sono ostici. Noi abbiamo voglia di continuare a fare delle buone prestazioni.”
finora direi che non ci siamo mister
Baldanzi centravanti certifica il fallimento della campagna acquisti.
Gasp sta facendo un miracolo, non ricordo una squadra senza attaccanti nelle prime 4.
oggi non vi inventate niente tutta colpa di Gasperini formazione e cambi sbagliati
Baldanzi centravanti testimonia una patologia che a Roma spesso si contrae: la “fenomenite”!
Non aveva alternative: Dybala era a mezzo servizio causa febbre e Ferguson è un difensore aggiunto x le squadre avversarie, altre volte ha fatto cose strane (es. Torino) ma oggi ha messo la miglior formazione possibile
io il Ferguson di oggi non lo metterei neanche nella mia squadra di calcetto, altro che voler fare il fenomeno.
Oppure pensiamo che Gasperini giochi a farsi del male da solo?
Forse piu facilmente dovrebbe venirci il dubbio che a differenza nostra li giocatori lì vede tutti i giorni e per questo fa alcune scelte…
Comunque è un esperimento che non funziona…non dà i propri frutti finora…
Bastava affrontare la partita in maniera diversa e forse si portava a casa il risultato Invece no, in occasioni delicate come queste, si continuano a fare esperimenti e si precipita nel caos. Di chi è la colpa, dei giocatori o del Mister? Eppure continua a non ammettere i suoi errori
Gasp, la Roma era in difficoltà anche e soprattutto 11 vs 11.
Il rosso è solo una conseguenza.
Certo, se il nostro centravanti è Baldanzi dove vuoi andare? Ghilardi di sicuro a scuola calcio…
Con questo attacco ma dove vogliamo andare l’attacco più scarso degli ultimi 50 anni
Senza una prima punta è già un miracolo che siamo così avanti in classifica
oggi neanche pericolosi
Gasp sravolta non sonó d accordo. Anche in 11 partita orribile, neanche un tiro in porta. Niente scuse crollo técnico e físico. Il Cagliari aveva giocato mercoledi e correva il doppio. Un último appunto: vía a fine anno tutti gli attaccanti, tranne Soulle. E se devo spendere 30 milioni.spendeli per giovani come Palestra che a 20 anni si e’ bevuto tutta la partita mezza difesa. Non so come siamo in zona champion con questi giocatori.
Però ogni tanto sarebbe interessante anche sapere cosa pensa Ranieri: in fondo lui aveva detto che in passato c’erano stati errori da non ripetere. E che invece sono stati ripetuti: la Roma è offensivamente peggiore dello scorso anno, non ha un attaccante degno dai tempi di Dzeko, non è presentabile in troppi uomini (Baldanzi, Ferguson, Tzimikas, Bailey…) mentre altri non hanno più stimoli, Dybala per primo.
aho … e siete usciti di colpo con il vostro disfattismo.. ci sono altre 19 squadre per cui fare il tifo. In serie A. Qualcosa anche in B se volete vincere a tutti i costi.
Credo che de fenomeni ne so passati pure troppi da noi. 11 contro 11 è stata la partita più brutta da inizio campionato vorrei ricordare che come domenica scorsa ogni tanto se si pareggia non succede il finimondo senza nulla togliere a gasperini ma Ranieri questa non la perdeva forse è un dato di fatto che da inizio campionato o vinci o perdi alla fine anche 1 punto può fare la differenza e perlomeno incide anche sul morale dei calciatori
Temevo questo finale prima di Natale!
1 punto col Cagliari e 0 col Como…
Le avvisaglie c’erano tutte…
Ma se il Cagliari ci ha rimbambito il Como ci fa scemi!!!
Speriamo in un regalo natalizio va.
FORZA ROMA
