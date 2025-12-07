LIVE! Gasperini: “Fatti errori grossolani, l’espulsione ha cambiato il match. Mercato? Troppo presto, ora voglio recuperare i miei”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Cagliari-Roma, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI A DAZN A FINE PARTITA

Sull’episodio di Celik?

“E’ tutto molto chiaro, a differenza di domenica col Napoli”.

Squadra in difficoltà, si è riuscito poco a trovare lo sviluppo.

“In dieci la partita è diventata difficile, è chiaro che in quelle condizioni anche di vento, diventa più una battaglia. Abbiam fatto qualche errore grossolano che ci è costata la partita, sia in occasione dell’espulsione che del gol”.

Dal punto di vista agonistico, oggi più indietro rispetto al solito…

“Dovevamo fare di più sotto l’aspetto tecnico, non era facile perchè le squadre in fondo stanno producendo il massimo sforzo. Potevamo fare sicuramente meglio, non siamo riusciti a metterla sul piano tecnico. Poi l’espulsione ha cambiato la partita”.

Giocatori molto nervosi, era importante contenere i danni..

“La partita a un certo punto era diventata una battaglia più che una partita di calcio. Non siamo riusciti a recuperarla. A volte le partite prendono queste pieghe, potevamo condurla in porto ma tutti hanno giocato con impegno in una situazione di difficoltà”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa si poteva fare di più oggi?

«Nel primo tempo era la gara che ci aspettavamo, abbiamo cercato di fare una partita un po’ più tecnica ma il Cagliari è stato bravo. L’espulsione poi ha cambiato le sorti della gara, abbiamo concesso qualcosina di troppo e fatto qualche errore di troppo. L’espulsione è stata data per un fallo da ultimo uomo, ma non ne ho ancora parlato con nessuno, non ho chiesto spiegazioni nemmeno all’arbitro».

Un problema della Roma può essere la mancanza di gol? State già pensando al mercato?

«Credo sia troppo presto per parlare di gennaio e mercato. Adesso non è sicuramente il momento. Noi vogliamo prima recuperare i giocatori che abbiamo in rosa e cercare di gestire loro al meglio».

Se non ci fosse stato il rosso, pensava di fare cambi diversi?

«Certo, assolutamente, ma non siamo riusciti proprio per l’espulsione. Speravo comunque di riuscire a cambiare e dare qualità, ma non ci siamo riusciti».

Crede che il Cagliari ci abbia messo più voglia e cuore?

«No, ma sicuramente sono stati più bravi e hanno speso tante energie. Così come non penso sia mancato l’impegno, semplicemente non siamo stati troppo bravi. Questo è un momento del campionato dove le partite sono molto spezzettate e molto agonistiche».

GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

Sulla scelta di Baldanzi al centro dell’attacco.

“Abbiamo messo i giocatori che stanno meglio in questo momento. Hanno una buona condizione e arrivano da un buon momento. Per la prima volta avevamo la possibilità di inserire quelli che sono rientrati in questa settimana.”

Il Cagliari concede poco spazio. Quale può essere la soluzione?

“Ce ne possono essere tante: l’importante è fare bene. Il Cagliari ha capacità di difendere bene e devi essere bravo sul piano tecnico.”

Coltivate il pensiero di stare davanti a tutti in classifica?

“Sì, ma passa attraverso queste partite, non ci sono partite facili e questi campi sono ostici. Noi abbiamo voglia di continuare a fare delle buone prestazioni.”