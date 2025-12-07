SERIE A – Pareggio all’Olimpico tra Lazio e Bologna (1-1)

Il match delle 18 tra Lazio e Bologna, giocato questo pomeriggio allo stadio Olimpico, finisce 1 a 1.

Succede tutto nel primo tempo :al vantaggio di Isaksen risponde dopo pochi minuti Odgaard.

Nella ripresa la squadra di Sarri resta in dieci per l’espulsione di Gila (doppia ammonizione, secondo giallo per proteste). Il Bologna sale a 25 punti, la Lazio a 19.

