Roma, bocciato anche Bailey: offerto al Benfica, Massara su Tel e Raspadori

Leon Bailey è arrivato per far cambiare passo all’attacco, ma la sua avventura alla Roma si sta chiudendo con largo anticipo: rendimento insufficiente, zero continuità e la sensazione di non essersi mai davvero inserito. Il club lo ha capito e ora vuole rispedirlo al mittente già a gennaio.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il giamaicano è stato proposto al Benfica, che però ha subito rifiutato. Un segnale chiaro: Bailey ha poco mercato dopo questi mesi in ombra, ma la Roma è decisa a trovare comunque una soluzione pur di liberare un posto in attacco.

L’obiettivo è semplice e diretto: alleggerire il monte ingaggi per andare a prendere un nuovo esterno d’attacco. Nel mirino di Massara ci sono due nomi: Mathys Tel, oggi al Tottenham, e Giacomo Raspadori, in difficoltà all’Atletico Madrid e desideroso di tornare in Italia. Due profili diversi, ma entrambi considerati più funzionali e più affidabili rispetto a un Bailey che non ha mai convinto.

Fonte: Corriere dello Sport