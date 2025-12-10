Zirkzee, il Manchester United chiede 35 milioni: c’è distanza con la Roma

Porte girevoli in attacco, con la Premier League al centro di tutto. Da un lato la Roma accelera per Zirkzee, dall’altro prosegue il dialogo col Brighton per rispedire in Inghilterra Evan Ferguson, ormai fuori dai piani tecnici.
L’olandese resta l’obiettivo numero uno già da ottobre, da quando il suo nome è emerso nella riunione a Trigoria tra Gasperini, Massara e Dan Friedkin. Il presidente ha dato il via libera all’operazione e gennaio si avvicina, ma la strada non è priva di ostacoli: l’apertura del giocatore al ritorno in Serie A c’è, adesso serve far entrare nel vivo la trattativa con il Manchester United.
La Roma punta al prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions, ma va trovata l’intesa sulla valutazione dell’attaccante: gli inglesi chiedono 35 milioni di euro, cifra giudicata eccessiva da Trigoria. Gasperini però è in pressing affinché la trattativa non si trascini troppo per le lunghe: nei desideri del tecnico c’è la possibilità di averlo a disposizione fin dai primi giorni di gennaio, magari subito dopo aver salutato Ferguson.
La questione va però risolta con il Brighton: nel contratto dell’irlandese non esistono clausole che permettano una semplice interruzione del prestito, motivo per cui tra i club è in corso una nuova trattativa.
Fonte: Il Messaggero
la Roma farà solo prestiti se bisogna tirare fuori i soldi i giocatori non arrivano
Siamo al 10 di dicembre, un po’ di tempo per trattare ancora c’è ma non troppo. Il riscatto di Ferguson era (se non ricordo male) di 38 milioni: sarà meglio (molto) darne 30 per Zirkzee.
Buongiorno, ricordo a tutti che la ragione principale per cui Gasperini e’ venuto a Roma, oltrr lo stipendio superiore, e’ la possibilita’ di avere un mercato superiore a quello che avrebbe avuto dall’Atalanta, post cessione da parte di Percassi.
Aveva capito che i nuovi soci esteri non erano interessati a vincere.
Se ora i Friedkin non daranno un mercato invernale decente a Gasperini, facendogli fallire la Champions, non e’ da escludere un suo ripensamento.
Il fatto che “Gasperini sia in pressing” nonostante una “cifra giudicata a Trigoria eccessiva”, è quasi irrilevante al fine di agevolare l’operazione: esattamente come analogo pressing su altri giocatori, questa estate, non ha condotto ad alcun risultato (sia pure per motivi non solo economici).
Prestito con obbligo a 35, liberandosi di Ferguson, senza avere una base contrattuale a cui appigliarsi, tradotto in termini di capacità negoziali finora espresse da Massara, equivale a una sterile telenovela per tutto gennaio.
Magari, auguriamoci, non sarà così; ma non si vede cosa sia cambiato rispetto alla plateale inefficienza e inconcludenza del periodo di mercato estivo da fine luglio in poi.
