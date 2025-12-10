Zirkzee, il Manchester United chiede 35 milioni: c’è distanza con la Roma

Porte girevoli in attacco, con la Premier League al centro di tutto. Da un lato la Roma accelera per Zirkzee, dall’altro prosegue il dialogo col Brighton per rispedire in Inghilterra Evan Ferguson, ormai fuori dai piani tecnici.

L’olandese resta l’obiettivo numero uno già da ottobre, da quando il suo nome è emerso nella riunione a Trigoria tra Gasperini, Massara e Dan Friedkin. Il presidente ha dato il via libera all’operazione e gennaio si avvicina, ma la strada non è priva di ostacoli: l’apertura del giocatore al ritorno in Serie A c’è, adesso serve far entrare nel vivo la trattativa con il Manchester United.

La Roma punta al prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions, ma va trovata l’intesa sulla valutazione dell’attaccante: gli inglesi chiedono 35 milioni di euro, cifra giudicata eccessiva da Trigoria. Gasperini però è in pressing affinché la trattativa non si trascini troppo per le lunghe: nei desideri del tecnico c’è la possibilità di averlo a disposizione fin dai primi giorni di gennaio, magari subito dopo aver salutato Ferguson.

La questione va però risolta con il Brighton: nel contratto dell’irlandese non esistono clausole che permettano una semplice interruzione del prestito, motivo per cui tra i club è in corso una nuova trattativa.

Fonte: Il Messaggero