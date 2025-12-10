Pisilli si avvicina al Genoa, la Roma punta Martin

I movimenti di gennaio non riguarderanno solo l’attacco. La Roma guarda anche alle corsie esterne e uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza è quello di Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa.

Il club giallorosso, rivela l’edizione odierna di Leggo, sta monitorando con attenzione il 28enne spagnolo, profilo considerato utile per dare più profondità alla fascia mancina.

L’operazione potrebbe intrecciarsi con il futuro di Niccolò Pisilli. Il giovane giallorosso è tra i candidati a lasciare Trigoria in prestito per trovare continuità, e il Genoa è uno dei club maggiormente interessati. Un possibile scambio di esigenze: minuti preziosi per Pisilli, un rinforzo mirato per Gasperini.

Fonte: Leggo

