Stadio Roma: il 16 dicembre data chiave per Pietralata, Friedkin in arrivo

La Roma è pronta a scoprire le carte sul nuovo stadio di Pietralata. Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, la presentazione del progetto definitivo è sempre più vicina e la data cerchiata in rosso è quella del 16 dicembre.

Un appuntamento atteso da mesi, che potrebbe segnare un passaggio decisivo nella lunga marcia verso l’impianto di proprietà. La presenza di Ryan Friedkin è data come altamente probabile, mentre quella di Dan Friedkin resta avvolta nel solito riserbo: con la famiglia texana è sempre meglio usare il condizionale.

Ciò che è certo, però, è che il club vuole accelerare e dare un segnale forte sulla serietà e sullo stato avanzato del progetto. Un passo fondamentale che dopo tanti rinvii e date non rispettate può diventare finalmente concreto.

Fonte: Il Messaggero