Toni: “Lo scudetto perso con la Roma l’unico rimpianto della mia carriera. Dovbyk? Mi piace, ma qui la pressione è diversa”

Intervistato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’ex attaccante giallorosso Luca Toni racconta la sua nuova vita in tv e ripercorre la sua carriera di calciatore: tanti ricordi a Roma, dove ha mantenuto un bel rapporto con Francesco Totti anche fuori dal campo. Ecco un estratto dell’intervista:
Da Totti alla Roma. Partiamo dai ricordi?
“Sì, lo scudetto perso. Che gioia sarebbe stata, per me e per la gente. Sono stato bene in quei mesi romani, quel mancato trionfo è l’unico rimpianto della mia carriera.”
E adesso la Roma è di nuovo competitiva.
“Mi fa piacere, è bello rivederla nelle prime posizioni.”
Con un allenatore bravo, no?
“Gasperini ha fatto molto bene all’Atalanta, Roma rispetto a Bergamo è un’altra cosa, ma ha portato entusiasmo.”
La Roma è in grado di reggere e rimanere ai piani alti?
“Forse serve qualche giocatore in più, le manca un centravanti da 20 gol, ma a quanto vedo è un problema di tutte le squadre.”
Le piace Dovbyk?
“A De Rossi piaceva, a me pure. È un centravanti con fisico, poi, si sa, se non segni è un problema. Del resto, la maglia della Roma pesa, all’estero i giocatori hanno molte meno pressioni, bisogna che un calciatore si abitui.”
Fonte: Il Messaggero