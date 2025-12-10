Toni: “Lo scudetto perso con la Roma l’unico rimpianto della mia carriera. Dovbyk? Mi piace, ma qui la pressione è diversa”

Intervistato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’ex attaccante giallorosso Luca Toni racconta la sua nuova vita in tv e ripercorre la sua carriera di calciatore: tanti ricordi a Roma, dove ha mantenuto un bel rapporto con Francesco Totti anche fuori dal campo. Ecco un estratto dell’intervista:

Da Totti alla Roma. Partiamo dai ricordi?

“Sì, lo scudetto perso. Che gioia sarebbe stata, per me e per la gente. Sono stato bene in quei mesi romani, quel mancato trionfo è l’unico rimpianto della mia carriera.”

LEGGI ANCHE – Zago: “Totti nel sonno urlava ‘Passa quella palla!’. Lo sputo a Simeone? Ora me ne pento”

E adesso la Roma è di nuovo competitiva.

“Mi fa piacere, è bello rivederla nelle prime posizioni.”

Con un allenatore bravo, no?

“Gasperini ha fatto molto bene all’Atalanta, Roma rispetto a Bergamo è un’altra cosa, ma ha portato entusiasmo.”

La Roma è in grado di reggere e rimanere ai piani alti?

“Forse serve qualche giocatore in più, le manca un centravanti da 20 gol, ma a quanto vedo è un problema di tutte le squadre.”

Le piace Dovbyk?

“A De Rossi piaceva, a me pure. È un centravanti con fisico, poi, si sa, se non segni è un problema. Del resto, la maglia della Roma pesa, all’estero i giocatori hanno molte meno pressioni, bisogna che un calciatore si abitui.”

LEGGI ANCHE – Andreazzoli: “A Roma manca oggettività. Diventai l’unico colpevole, ma quel derby lo persero più Totti e De Rossi”

Fonte: Il Messaggero