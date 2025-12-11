Roma, il Celtic porta la punta

La Roma torna in campo questa sera al Celtic Park per la sesta giornata di Europa League. Una trasferta pesante, non solo per il fascino del palcoscenico, ma per ciò che c’è in gioco: dopo la vittoria contro i Rangers, i giallorossi si sono rimessi in corsa per chiudere tra le prime otto del torneo, posizione che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi evitando il playoff.

Gasperini guarda con attenzione a Glasgow ma, inevitabilmente, anche al Monday Night contro il Como di Fabregas, vera sorpresa del campionato e prossimo ostacolo all’Olimpico. Per questo stasera ci sarà un turnover moderato: tra le novità, la chance dal primo minuto per Pisilli, chiamato a mostrare il suo valore in un contesto europeo.

La Roma arriva alla sfida dopo le due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari, un doppio passo falso che rende ancora più urgente ritrovare fiducia e risultati. E la serata di Glasgow può pesare eccome anche fuori dal campo: arrivare tra le prime otto significa entrate sicure, circa 22 milioni secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Risorse che Massara vorrebbe destinare all’attaccante, con Joshua Zirkzee indicato come obiettivo primario per gennaio.

Il futuro della Roma – tecnico, economico e di mercato – passa anche per la Scozia. Stasera serviranno concentrazione, personalità e, soprattutto, una vittoria che darebbe ossigeno alla classifica e alle ambizioni europee dei giallorossi.

Fonte: Corriere dello Sport