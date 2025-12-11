Roma, il Celtic porta la punta

La Roma torna in campo questa sera al Celtic Park per la sesta giornata di Europa League. Una trasferta pesante, non solo per il fascino del palcoscenico, ma per ciò che c’è in gioco: dopo la vittoria contro i Rangers, i giallorossi si sono rimessi in corsa per chiudere tra le prime otto del torneo, posizione che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi evitando il playoff.
Gasperini guarda con attenzione a Glasgow ma, inevitabilmente, anche al Monday Night contro il Como di Fabregas, vera sorpresa del campionato e prossimo ostacolo all’Olimpico. Per questo stasera ci sarà un turnover moderato: tra le novità, la chance dal primo minuto per Pisilli, chiamato a mostrare il suo valore in un contesto europeo.
La Roma arriva alla sfida dopo le due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari, un doppio passo falso che rende ancora più urgente ritrovare fiducia e risultati. E la serata di Glasgow può pesare eccome anche fuori dal campo: arrivare tra le prime otto significa entrate sicure, circa 22 milioni secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Risorse che Massara vorrebbe destinare all’attaccante, con Joshua Zirkzee indicato come obiettivo primario per gennaio.
Il futuro della Roma – tecnico, economico e di mercato – passa anche per la Scozia. Stasera serviranno concentrazione, personalità e, soprattutto, una vittoria che darebbe ossigeno alla classifica e alle ambizioni europee dei giallorossi.
ieri sera ho visto Benfica-Napoli.. Dahl, tanta roba!! e con Mou ha iniziato pure a segnare
eh già… cross di Dahl gol di Rios… (sob!)
nn lo dire qua, che l’ha voluto de rossi e ti tacciano subito di essere una vedovella….
Io invece l’altro ieri sera ho visto l’Atalanta di Palladino, dominare i Campioni del Mondo del Chelsea…Puoi anche fare a meno di Gasperini se sei una squadra forte.
Che Dahl fosse forte si sapeva. Quelli forti noi li abbiamo venduti, fa parte dei pacchi della vecchia gestione e Mou ne faceva parte a mio parere ( Calafiori Docet). Anch io l ho vista e posso dire che il Napoli era battibilissimo , arbitri permettendo. Lo abbiamo fatto risorgere in campionato, del Resto Antonio Conte non va oltre quello.
Però qui era classificato come pippone. Basta guardare i calciatori senza pregiudizi per capire se valgono o meno. Siamo tutti ds esperti. Un po’ di fiducia a chi fa questo lavoro non guasterebbe. FORZA ROMA SEMPRE
L’ Europa League, negli ultimi anni, è diventata la nostra competizione, a discapito della partecipazione alla CL. Probabilmente per crescere di livello avremmo bisogno di vincerla. Quel che conta nel prossimo futuro però è partecipare alla CL, perché è vero che è una competizione che non possiamo vincere, ma stare a quel livello ci permetterebbe di diventare più forti anche in campionato.
Forza Roma.
Abbiamo bisogno di una vittoria!!! Per morale,per autostima,per orgoglio ed per altre mille motivi!!! Forza ragazzi 💛❤️
