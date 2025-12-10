FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 10 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:20 – Hermoso con Gasperini oggi in conferenza

Sarà Mario Hermoso il giocatore che parlerà oggi in conferenza stampa in compagnia di Gasperini alla vigilia di Celtic-Roma. L’evento inizierà alle 18:30 ore italiane, le 17:30 a Glasgow.

Ore 9:30 – Pellegrini, nessun segnale dalla Roma

Nessun contatto per il rinnovo di Pellegrini: il centrocampista ha ritrovato centralità con Gasperini – tre gol e un derby deciso – ma dal club non arrivano segnali. La linea societaria è chiara: niente contratti pesanti per gli over 30. Se la Roma dovesse metterlo alla porta, il capitano non si opporrebbe. (La Repubblica)

Ore 8:25 – Roma, difesa cercasi

La Roma non trova più solidità dietro: dopo sei clean sheet nelle prime dodici giornate (più Glasgow), la squadra ha incassato reti in tutte le ultime quattro uscite. Aumentano anche le occasioni concesse, con Svilar costretto agli interventi più numerosi della stagione a Cagliari. Fisicità in calo e difficoltà crescenti, proprio mentre la Coppa d’Africa porterà via Ndicka, sempre titolare in campionato. Gasp valuta alternative per sostituirlo e pensa al turnover domani col Celtic, anche in vista del Como. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Dovbyk è ok e spera nella convocazione

Dovbyk è rientrato in gruppo alla vigilia della partenza per Glasgow, esattamente un mese dopo l’infortunio al retto femorale. L’ucraino sarà convocato sicuramente per Roma-Como, ma non è escluso che Gasperini lo porti già in Europa League. Programma identico alla trasferta coi Rangers: pernottamento a Glasgow e rientro venerdì mattina. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…