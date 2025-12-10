LIVE! Gasperini: “Dybala è pronto per giocare. Non c’è stanchezza fisica, forse nervosa. Ferguson? Ha avuto tante opportunità…” (VIDEO)

Gian Pier Gasperini parla alla vigilia di Celtic-Roma, sesta giornata dell’Europa League che si disputerò giovedì 11 dicembre alle ore 21 al Celtic Park di Glasgow.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso in conferenza stampa sull’impegno di coppa contro gli scozzesi e sulla condizione fisica e mentale della squadra dopo il doppio kappaò in campionato.

Dybala è pronto per giocare novanta minuti?

“Quando un giocatore è guarito è in condizione di giocare, ora è tanto che si allena”.

La squadra ha tirato poco in porta è un caso o la preoccupa? Ha chiesto ai suoi di essere più spregiudicati?

“Sì, non siamo mai stati prolifici tutto l’anno, ma a sprazzi abbiamo fatto ottimi periodi. A Cagliari non c’erano condizioni facili, ma siamo stati meno bravi a produrre, ma non è mai un problema singolo o di reparto. Dobbiamo tornare a una migliore espressione di gioco”.

Lei ha sempre detto che la stanchezza non esiste, ma a noi è apparsa stanca. E’ un tema che esiste?

“Dipende da che tipo di stanchezza, quella fisica no. Ma l’espressione delle partite è stata meno efficace di altre volte. Ma faccio fatica a intuire che tipo di stanchezza se si gioca dopo quattro giorni. Poi c’è anche la stanchezza nervosa. Ma sotto l’aspetto atletico, abbiamo corso fino alla fine”.

A Ferguson manca la scintilla. Che idea si è fatto? Può avere più spazio in Europa?

“Non ci sono antipatie e simpatie, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante opportunità. Certo che lo vogliamo aspettare, è un ragazzo giovane, aspettiamo che abbia prestazioni migliori. Hermoso è diventato una colonna grazie alle sue doti, non solo tecniche. E io mi auguro fortemente che sia così anche per Ferguson”.

Continua…

