Raspadori, mandato agli agenti per tornare in Italia: derby Roma-Lazio

La Roma monitora il mercato offensivo in vista della sessione invernale e tra i profili seguiti c’è anche Giacomo Raspadori.
Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’attaccante non sta trovando molto spazio all’Atletico Madrid e teme per la sua presenza in Nazionale. Per questo motivo ha dato mandato ai suoi agenti di valutare un ritorno in Italia dopo appena sei mesi dall’addio ai club italiani.
LEGGI ANCHE – Gasp chiede Raspadori, la Roma ci prova
Sul giocatore c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri, che già in estate aveva considerato l’ipotesi di ingaggiarlo in caso di partenza di Valentin Castellanos. Il tecnico spinge per portarlo nella Capitale a gennaio, ma l’operazione rischia di complicarsi senza la cessione di uno tra Taty, Gustav Isaksen o Matteo Cancellieri.
La Roma resta vigile, pronta a muoversi qualora si aprissero le condizioni ideali per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte di stagione.
LEGGI ANCHE – De Laurentiis: “Dazn ha commentatori filo romanisti”
Fonte: Il Messaggero
Lazio???? ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah ahahahahahah
quando si scrive di Roma c’è sempre il lato negativo, ma addirittura che la formellese possa essere una concorrente nel mercato di gennaio…
Raspadori? In questo caso faccio il tifo per la Lazio
Ma perché la lazie può fare mercato ora?
la faccia da Laziale ce l’ha…
Raspadori ,giocatore onesto non certo un fuoriclasse potrebbe dare una mano alla Roma ma non risolverebbe il problema dell’ attacco !!!!
Svilar
Celik Mancini Ndicka
Wesley Kone NicoPaz Angelino
Soule Kean Raspadori
scudo sicuro
Mamma mia quante “panzane”…
La Lazio con il mercato bloccato valuta raspadori..??
Pure se non avesse il mercato chiuso, secondo voi se lo può permettere uno stipendio come quello di raspadori..??
Il giocatore spinge per un rientro in Italia perché all atletico ha poco spazio, a parte che non serve rientrare in Italia per aver più spazio, ma al Napoli era titolare..??
La Roma sul giocatore..??
Restituisce Ferguson per raspadori..??
magari 😍
Seh, a latzie…nun po’ nemmeno ingaggià n’giardiniere, quaa società de miserabili morti de fame
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.