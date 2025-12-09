Raspadori, mandato agli agenti per tornare in Italia: derby Roma-Lazio

La Roma monitora il mercato offensivo in vista della sessione invernale e tra i profili seguiti c’è anche Giacomo Raspadori.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’attaccante non sta trovando molto spazio all’Atletico Madrid e teme per la sua presenza in Nazionale. Per questo motivo ha dato mandato ai suoi agenti di valutare un ritorno in Italia dopo appena sei mesi dall’addio ai club italiani.
Sul giocatore c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri, che già in estate aveva considerato l’ipotesi di ingaggiarlo in caso di partenza di Valentin Castellanos. Il tecnico spinge per portarlo nella Capitale a gennaio, ma l’operazione rischia di complicarsi senza la cessione di uno tra Taty, Gustav Isaksen o Matteo Cancellieri.

La Roma resta vigile, pronta a muoversi qualora si aprissero le condizioni ideali per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte di stagione.
Fonte: Il Messaggero

