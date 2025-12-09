ULTIME DA TRIGORIA – Ok Wesley, progressi per Angelino, Dovbyk punta il Como

La Roma è tornata in campo questo pomeriggio a Trigoria per preparare al meglio la trasferta europea contro il Celtic di giovedì. Gasperini ha potuto contare su tutta la rosa, compreso Artem Dovbyk, che si è allenato, seppur ancora parzialmente, con i compagni. Il recupero dell’attaccante ucraino procede spedito e dovrebbe farcela per la partita contro il Como.

Presente anche Wesley, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo aver saltato la sfida con il Cagliari per una contrattura. In campo regolarmente anche Angeliño, Dybala, Bailey e Ferguson, segno che il tecnico potrà contare su tutte le opzioni offensive e difensive a disposizione.

A seguire l’allenamento c’era anche Claudio Ranieri. L’ex tecnico, oggi Senior Advisor del club, ha osservato la sessione da una posizione particolare, situata in una delle torrette accanto al campo di Trigoria, mantenendo così un contatto diretto ma discreto con la squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini