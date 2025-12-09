Zirkzee torna in panchina e lo United stravince. L’olandese pronto a dire sì alla Roma

Zirkzee torna a guardare dalla panchina il Manchester United. Dopo un paio di partite da titolare a causa dell’assenza di Sesko, fermato da un infortunio al ginocchio, l’ex attaccante del Bologna è rimasto ieri sera a scaldare la panchina durante la sfida contro il Wolverhampton.

LEGGI ANCHE – Il Brighton rivuole Ferguson, Gasp in pressing su Zirkzee

Amorim ha scelto un attacco senza punte, con Cunha, Mount e Mbeumo, ottenendo risultati eccellenti: il Manchester ha travolto gli avversari per 4-1.

Il giocatore olandese, 24 anni, ha preso coscienza che allo United continuerà a trovare poco spazio. Come riportato oggi da Il Messaggero, Zirkzee ha finalmente aperto definitivamente alla possibilità di trasferirsi alla Roma, club che lo sta cercando con insistenza.

La trattativa è destinata a scaldarsi con l’avvicinarsi di gennaio, con l’attaccante olandese che resta l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo giallorosso nella seconda parte di stagione. Ma per via della coppa d’Africa, lo United perderà sia Diallo che Mbuemo, e per questo motivo potrebbe aprire alla cessione di Zirkzee solo l’ultima settimana di gennaio.

LEGGI ANCHE – Friedkin, niente festa di Natale: il budget va in beneficenza