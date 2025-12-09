Dybala rompe il silenzio: il post “& AS Roma” rilancia il legame giallorosso (FOTO)

Paulo Dybala & AS Roma. È tutto lì, in quelle tre parole scelte dall’argentino per accompagnare una foto dell’allenamento odierno. In giorni dominati da voci, sussurri e fantasie di mercato sull’asse Roma-Buenos Aires, il numero 21 ha deciso di parlare a modo suo: senza nomi, senza spiegazioni, solo un messaggio semplice e diretto.
La Joya ha pubblicato su Instagram uno scatto della seduta di oggi con la caption “& AS Roma”. Un post essenziale, quasi criptico, ma sufficiente a riaccendere il discorso sul suo attaccamento ai colori giallorossi proprio mentre dall’Argentina continua a rimbalzare il rumor di un suo possibile ritorno in patria.
Un segnale? Una risposta indiretta alle voci? O solo un modo per ricordare dove si trova e con chi sta lavorando ogni giorno? Ognuno è libero di leggerlo come vuole. Di certo, Dybala ha scelto il campo — e non le parole — per farsi sentire.
Dopo questa esternazione mediatica opportunistica e autoreferenziale, mi aspetto qualche bella esternazione di Dybala sul campo di gioco.
Allora sì che l’apprezzerei.
“Dybala ha scelto il campo — e non le parole — per farsi sentire”…. Sicuri?
Dybala grazie lo stesso! noi ti abbiamo dato tanto amore e tanti soldi, che nonostante tu non ci abbia ripagato per svariati motivi elevato a potenza…….basta che ti cerco alloggio da un altra parte! Rivoluzione….. l’unica costante nell’ universo, è il cambiamento.
Sì sì, belle parole, ma se magari cominci pure a giocare a pallone, magari senza farti male battendo un angolo, te ne saremmo grati.
Però oh, a giugno ciaone proprio che la vigna dei co…comeri s’è inaridita.
Se arriva ZIRKZEE avendo già Soulè (inamovibile) gli 8 ml di ingaggio si potrebbero spostare x un gran giocatore dal lato opposto dove Pellegrini + Elsharawy non fanno un mezzo Lookman per caratteristiche tecniche e fisiche
il problema è che più passavano le partite questa squadra doveva migliorare ma a mio modesto parere sta succedendo il contrario
