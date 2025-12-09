Dybala rompe il silenzio: il post “& AS Roma” rilancia il legame giallorosso (FOTO)

Paulo Dybala & AS Roma. È tutto lì, in quelle tre parole scelte dall’argentino per accompagnare una foto dell’allenamento odierno. In giorni dominati da voci, sussurri e fantasie di mercato sull’asse Roma-Buenos Aires, il numero 21 ha deciso di parlare a modo suo: senza nomi, senza spiegazioni, solo un messaggio semplice e diretto.

La Joya ha pubblicato su Instagram uno scatto della seduta di oggi con la caption “& AS Roma”. Un post essenziale, quasi criptico, ma sufficiente a riaccendere il discorso sul suo attaccamento ai colori giallorossi proprio mentre dall’Argentina continua a rimbalzare il rumor di un suo possibile ritorno in patria.

Un segnale? Una risposta indiretta alle voci? O solo un modo per ricordare dove si trova e con chi sta lavorando ogni giorno? Ognuno è libero di leggerlo come vuole. Di certo, Dybala ha scelto il campo — e non le parole — per farsi sentire.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

