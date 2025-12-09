FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 9 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:25 – Cobolli: “Attaccante per la Roma? Prenderei Kean”

Flavio Cobolli, campione in Coppa Davis con l’Italia, ha rivelato il suo desiderio per la Roma: “A me piace molto Kean, mi piacerebbe se arrivasse lui”. Il centravanti della Nazionale, visto il momento di crisi della Fiorentina, difficilmente lascerà Firenze a gennaio.

Ore 10:00 – Celtic-Roma, arbitra Kovacs

Giovedì alle ore 21 andrà in scena a Glasgow il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. L’arbitro della gara sarà il romeno István Kovács, il quale sarà coadiuvato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il IV Uomo sarà Szabolcs Kovacs, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Cătălin Popa e il francese Jérôme Brisard. (uefa.com)

Ore 9:30 – Pisilli, il Genoa è in pressing

Niccolò Pisilli cerca spazio e minutaggio: il giovane centrocampista giallorosso potrebbe partire in prestito secco per la seconda parte di stagione. Il Genoa lo segue da vicino e valuta l’operazione, che permetterebbe a Pisilli di crescere sotto la guida di De Rossi. La Roma riflette, ma l’ipotesi piace: la sfida del 28 dicembre tra le due squadre potrebbe diventare decisiva. (Corriere dello Sport)

LEGGI ANCHE – Da Ghilardi a Pisilli: c’è un’altra Roma in rampa di lancio



Ore 8:45 – Roma in affanno, rosa corta e incognite Africa

La doppia sconfitta con Napoli e Cagliari accende l’allarme: molti giocatori sono in evidente calo fisico nonostante il lavoro estivo. Le alternative non offrono garanzie — Tsimikas delude, Ghilardi entra e fa peggio — mentre gli influenzati e gli acciaccati hanno limitato le rotazioni. Preoccupa anche la possibile partenza per la Coppa d’Africa di Ndicka ed El Aynaoui, ancora in attesa del via libera dalle rispettive federazioni. Qualche spiraglio arriva dall’infermeria: Wesley torna a disposizione e Dovbyk prova il recupero per il Celtic. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Dybala, il Boca può aspettare ma il rinnovo è fermo

Dybala è in difficoltà: un solo gol in 14 giornate e appena cinque gare da titolare, con ingressi poco incisivi contro Napoli e Cagliari. Il contratto è in scadenza e da Trigoria non arrivano segnali di rinnovo, complici dubbi fisici e stipendio da 8 milioni. In Argentina parlano del Boca già a gennaio, ipotesi oggi lontana ma che senza prolungamento potrebbe tornare d’attualità in estate. (Gazzetta dello Sport)

LEGGI ANCHE – Dybala, fratelli al lavoro per la rescissione a gennaio: la voce dall’Argentina e i dubbi sulla fonte



IN AGGIORNAMENTO…