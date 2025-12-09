FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 9 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:25 – Cobolli: “Attaccante per la Roma? Prenderei Kean”
Flavio Cobolli, campione in Coppa Davis con l’Italia, ha rivelato il suo desiderio per la Roma: “A me piace molto Kean, mi piacerebbe se arrivasse lui”. Il centravanti della Nazionale, visto il momento di crisi della Fiorentina, difficilmente lascerà Firenze a gennaio.
Ore 10:00 – Celtic-Roma, arbitra Kovacs
Giovedì alle ore 21 andrà in scena a Glasgow il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. L’arbitro della gara sarà il romeno István Kovács, il quale sarà coadiuvato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il IV Uomo sarà Szabolcs Kovacs, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Cătălin Popa e il francese Jérôme Brisard. (uefa.com)
Ore 9:30 – Pisilli, il Genoa è in pressing
Niccolò Pisilli cerca spazio e minutaggio: il giovane centrocampista giallorosso potrebbe partire in prestito secco per la seconda parte di stagione. Il Genoa lo segue da vicino e valuta l’operazione, che permetterebbe a Pisilli di crescere sotto la guida di De Rossi. La Roma riflette, ma l’ipotesi piace: la sfida del 28 dicembre tra le due squadre potrebbe diventare decisiva. (Corriere dello Sport)
Ore 8:45 – Roma in affanno, rosa corta e incognite Africa
La doppia sconfitta con Napoli e Cagliari accende l’allarme: molti giocatori sono in evidente calo fisico nonostante il lavoro estivo. Le alternative non offrono garanzie — Tsimikas delude, Ghilardi entra e fa peggio — mentre gli influenzati e gli acciaccati hanno limitato le rotazioni. Preoccupa anche la possibile partenza per la Coppa d’Africa di Ndicka ed El Aynaoui, ancora in attesa del via libera dalle rispettive federazioni. Qualche spiraglio arriva dall’infermeria: Wesley torna a disposizione e Dovbyk prova il recupero per il Celtic. (Il Messaggero)
Ore 8:10 – Dybala, il Boca può aspettare ma il rinnovo è fermo
Dybala è in difficoltà: un solo gol in 14 giornate e appena cinque gare da titolare, con ingressi poco incisivi contro Napoli e Cagliari. Il contratto è in scadenza e da Trigoria non arrivano segnali di rinnovo, complici dubbi fisici e stipendio da 8 milioni. In Argentina parlano del Boca già a gennaio, ipotesi oggi lontana ma che senza prolungamento potrebbe tornare d’attualità in estate. (Gazzetta dello Sport)
Sarò breve,come lo spirito della rubrica.
E’ passato anche l’8 dicembre e il progetto dello stadio è più fantasma di prima.
Il main sponsor sta mutando in little sponsor e anche la festa natalizia della società è stata disdetta.
Dei centrocampisti l’unico che ha l’attitudine a inserirsi continuamente nel gioco offensivo è Pisilli. Quest’anno l’ho visto nella versione Under 21, e quasi mai in prima squadra. Gasperini sta aspettando per farlo entrare dal primo minuto. Proverei un centrocampo più pulsante, con Kone’ centrale come nella nazionale Francese, visto che avanzato è poco incisivo, con El Aynaoui a dargli manforte e Pisilli come viene utilizzato nell’Under 21. Purtroppo a giorni il marocchino partirà per la Coppa d’Africa, quindi se ne può parlare al suo ritorno. I giovani devono giocare per crescere, vedi Palestra e Bartesaghi che hanno conquistato la titolarità.
Commento top.
Da quanno er Genoa ha ingaggiato DDR me lo sto a seguì passo, passo, perché me interessa seguì la crescita professionale de Danielino. A parecchi romanisti è annato sur casso, soprattutto a li seguaci de Mourinho, ma nun se po fa finta de niente, perché er rapporrto tra noi e DDR nun finirà mai. Se cresce come coach, è destinato, in futuro, a tornà. Detto ciò, seguendo li rossoblù, me chiedo, che ce devono fa co Piso che c’hanno n’organico monstre de 38 calciatori, pe na sola competizone, e a centrocampo so coperti de brutto? Pensavo che je poteva interessà ar massimo Bardanzi, ma pure in quer settore è stracarico de giocatori. Pe me so cassate giornalistiche…
