Rosella Sensi: “Friedkin ha sistemato i disastri di Pallotta. Dybala e Pellegrini? Scelte complesse”

Rosella Sensi, ex presidente della Roma e oggi sindaca di Visso, è intervenuta a Radio Radio per analizzare il momento dei giallorossi e l’impatto di Gasperini nei primi mesi alla guida della squadra.

Commentando il successo contro il Celtic, la Sensi ha evidenziato come la vittoria abbia restituito fiducia e umore alla squadra, che nelle ultime uscite aveva mostrato meno del proprio potenziale. Sull’obiettivo Champions, ha sottolineato prudenza e realismo: “Non dispiacerebbe a nessuno, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Ci attendono tre partite importanti contro Como, Juventus e Genoa. La Roma ha dimostrato che quando gioca bene può essere all’altezza di tutti”.

Sul tecnico Gasperini, l’ex presidente ha parlato di un approccio pragmatico e coinvolgente: “Per chi avesse avuto barriere di diffidenza, credo le abbia abbattute. Sa organizzare bene la squadra e farsi seguire dall’ambiente, che esulta quando le cose vanno bene e reagisce quando non è così. Con la giusta vicinanza nei momenti difficili può fare molto bene”.

Riguardo al futuro di Dybala e Pellegrini, Sensi ha preferito non sbilanciarsi: “Sono scelte complesse, bisogna stare nella testa del Presidente. Loro hanno dato tanto e possono ancora contribuire, ma la squadra si compone di tanti elementi”.

Infine, sulla gestione dei Friedkin, Sensi ha rimarcato l’importanza dell’ordine e della coerenza riportati nella società: “Credo che abbiano riportato quell’ordine che alla Roma mancava dopo la gestione precedente, che è stata devastante e disastrosa per tutti noi tifosi. Stanno facendo bene, cose importanti. Hanno scelto di non parlare all’inizio, e sono rimasti coerenti in questo.

Credo che la Roma possa fare dei passi in avanti importanti, sia per quanto riguarda lo stadio, che non è una cosa facile da realizzare, sia in altri modi. Bisogna stare vicino alla squadra, il tifoso della Roma è veramente il valore aggiunto”.

Fonte: Radio Radio