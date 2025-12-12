“ON AIR!” – PIACENTINI: “Ferguson? Una rondine non fa primavera”, CAMELIO: “Accelerata per Zirkzee, ieri incontro a Londra”, CORSI: “Gasperini non lo freghi con i tre gol di ieri…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Vorrei tranquillizzare i parenti di Rensch, che è vivo e può giocare a calcio…Ma che gli aveva fatto a Gasperini per non far giocare lui a Cagliari e far giocare Tsimikas in quelle condizioni… Premessa: il Celtic non è sta grande cosa, ma se giocano Celitc-Cagliari non so come finisce… La risposta sul piano atletico ieri c’è stata, è stata una risposta importante dopo un paio di partite in apnea. La partita che deciderà se saremo nelle prime otto sarà Roma-Stoccarda…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma nel primo tempo è stata devastante. Ero preoccupato dopo Cagliari, temevo fosse un problema fisico, e invece la squadra ha dimostrato che non è così. E’ vero, è il Celtic peggiore degli ultimi anni, ma a me la Roma ieri ha impressionato. Per me El Aynaoui è titolare, e se col Como è disponibile, gioca lui in mezzo al campo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è dentro alle prime 24 dell’Europa League, e quindi siamo al turno successivo, e questa è già una buona notizia. La partita di ieri ci dice che Pisilli e Rensch potevano giocare a pallone. Ieri El Aynaoui e Pisilli hanno dato sostanza e vitalità in mezzo al campo. Cristante nelle ultime partite era un giocatore immobile, e probabilmente è arrivato il momento di dare spazio ad altri giocatori… Ferguson? Una rondine non fa primavera. Sono stato molto contento della doppietta, ma mentre segnava pensavo: “Mo vedrai che parte la tarantella sul fatto che non serve la punta…“. Ma penso che Gasp abbia già ribadito più volte che lui l’attaccante lo vuole…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ieri mi hanno colpito le parole di Mancini su Ferguson quando ha detto di sperare che per lui sia arrivata davvero la svolta. Anche i giocatori hanno necessità di trovare certezze, e penso che dopo questa doppietta anche i compagni di squadra si fideranno di più dell’irlandese…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La gara di ieri era fondamentale per dare una risposta alle due sconfitte contro Napoli e Cagliari. Il primo tempo è stato straordinario, anche se l’avversaria non era irresistibile. Ieri certi giocatori hanno dato risposte importanti: El Aynaoui è un assoluto titolare e secondo me avrà un bel futuro, Pisilli ha dato risposte positive, Rensch è una risorsa preziosa. E poi Ferguson, che al di là dei gol ha dato segnali importanti sul piano della prestazione generale. L’apprezzamento fatto da Gasp per Baldanzi sembrava la pietra tombale, ma ora, con un giocatore che ha fatto doppietta, tu ci devi insistere e dargli continuità. Le caratteristiche di Ferguson al top sono preferibili secondo me a quelle di Dovbyk al top…Mercato? Per me Raspadori può essere il Lookman della Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Buona partita della Roma, al di là della scarsezza del Celtic, parlo dell’atteggiamento della squadra che ha inseguito i calciatori scozzesi con l’accetta in mano. A un certo punto ho pensato: “Ma rilassatevi un po’ che lunedì c’è il Como…”. Bei gol di Ferguson, ma anche quello di Bailey era un gran gol. Il fuorigioco c’era, però quello resta un bel gol, lo diciamo o no? Sono contento anche per lui… Mercato? A Gasperini non lo freghi mica con tre gol a Glasgow. Oltre all’attaccante, l’allenatore ha chiesto anche un difensore invece dell’esterno, per il quale si aspetterà l’estate…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Domenica contro il Como mi aspetto Wesley e Rensch sulle fasce, perchè Tsimikas sinceramente faccio fatica a vederlo titolare. Per il resto vedo pochi dubbi con i rientri di Konè e Cristante. In attacco penso che giocherà di nuovo Ferguson dopo i segnali dati ieri. Se la Roma abbassa il ritmo come ha fatto contro il Cagliari, va in difficoltà, perchè il Como ha più qualità del Cagliari… Le parole di Gasperini sul mercato? Da una parte non si aspetta tanto, e non ci fa molto affidamento dopo quello fatto in estate, ma poi rintuzza dicendo che è un mercato importante. Lui ha chiesto anche un difensore oltre ai due attaccanti. Massara come al solito abbassa i toni, ma la Roma su Zirkzee c’è…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Baldanzi falso nove penso che difficilmente lo rivedremo. Ferguson titolare col Como? Non sono così convinto, secondo me gioca Dybala. Certamente ci sono le premesse per un’inversione di considerazione. Io ho la sensazione che Ferguson alla fine resterà. Ora è in calore e dovresti cavalcare l’onda…Bailey? Io gli vedo due o tre chili di troppo addosso, saranno i popcorn…Non posso dare un giudizio su di lui, praticamente non l’abbiamo mai visto, ha fatto una sola presenza da titolare, è come se la Roma non l’avesse mai avuto…”

Enrico Camelio (Radio Radio): “C’è stata un’accelerata tra la Roma e il Manchester United per Zikrzee, ieri c’è stato un incontro a Londra con i dirigenti del club e con l’agente del calciatore. Attenzione al Milan perchè Tare è una bella volpe, ma la Roma è in vantaggio. Se sarà un prestito con obbligo non lo so, ma Massara sta cercando una soluzione per non pagarlo ora, perchè non può farlo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri la Roma ha fatto la partita perfetta, non ha dovuto spendere troppe energie. Ora il pensiero va al Como, che è pronto a farti lo scherzetto. Zirkzee? Speriamo sia definitiva la questione, searriverà un rinforzo del genere, ben venga… Ferguson ieri ha fatto un’ottima partita, vedremo se replicherà contro il Como, che è un avversario di buon livello. Ora più che al mercato devi pensare a vincere queste partite, che sono fondamentali…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ieri partita semplice, fortunatamente per la Roma ci sono state conferme sul fatto che servendo il centravanti, pur non essendo un fenomeno, la butta dentro. Non è che serve tanto, serve una gestione differente. La Roma mi è sembrata abbastanza tranquilla, ha dato una bella dimostrazione, perchè vincere 3 a 0 in trasferta, in Europa, non è mai facile. Zirkzee per gennaio andrebbe bene a patto che la Roma possa farlo, non so se la Roma possa fare mercato. E’ un impegno serio, perchè non costa poco. Zirkzee è bravo, ma è il centravanti che serve alla Roma? Può darsi, ma secondo me è il nome che affascina più che il suo modo di giocare…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Una vittoria confortante della Roma, soprattutto sotto l’aspetto fisico, e quindi bene. Non vorrei riportare tutti sulla terra, ma il Celtic è secondo nel campionato scozzese inutile, i Rangers sono addirittura quarti, e la Roma ha vinto contro squadre come il Nizza che sono tutte nelle parti basse dell’Europa League…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Discreta vittoria della Roma, il Celtic faceva stop a due metri, è tutt’altra cosa rispetto a quello che era anni fa. Ho visto giocatori abbastanza impreparati, ma è sempre un campo ostico. Zirkzee è un giocatore molto valido, vede il gioco come pochi, ma lo vede per altri, non è un centravanti di sfondamento. Secondo me è l’uomo giusto per fare un attacco importante. Ma nel Bologna giocava dietro al centravanti, e per risolvere il problema di anemia da gol è un po’ azzardato…”

