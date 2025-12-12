Zirkzee-Roma, le voci continuano: incontro a Londra con lo United, il giocatore ha chiesto la cessione

La Roma continua a spingere forte su Joshua Zirkzee, sempre più al centro delle manovre di mercato giallorosse. Ieri Massara ha parlato apertamente del calciatore, gettando acqua sul fuoco, ma oggi le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

Le ultime novità arrivano da Radio Radio, con Enrico Camelio che parla di una trattativa in rapido movimento: secondo il giornalista, tra il club giallorosso e il Manchester United c’è stata “un’accelerata”, con un incontro avvenuto ieri a Londra tra dirigenti e l’agente del giocatore.

Camelio sottolinea anche la presenza del Milan nella corsa all’attaccante, ma rimarcando come al momento la Roma sia in vantaggio. Resta da definire la formula, con Massara impegnato a trovare una soluzione che eviti un pagamento immediato: a Trigoria sperano che lo United apra al prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Anche calciomercato.it, tramite Eleonora Trotta, conferma la centralità di Zirkzee nei piani del club capitolino per gennaio. L’olandese avrebbe già chiesto la cessione al Manchester United da tempo ed è ora in attesa di un segnale dai Red Devils. Il costo fissato per il suo cartellino resta attorno ai 30 milioni di euro, cifra che la Roma punta a gestire tra prestito e obbligo di riscatto.

Fonti: Radio Radio / Calciomercato.it