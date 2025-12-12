ULTIMA ORA – AS Roma, arriva un nuovo sponsor: domani la conferenza di presentazione

Una novità importante sul fronte commerciale per la Roma.

Domani, alle ore 13:30, presso la sala stampa del centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, si terrà una conferenza stampa per la presentazione di un nuovo sponsor.

A fare gli onori di casa e a illustrare i dettagli della nuova partnership sarà Michael Gandler, Chief Business Officer del club giallorosso.
