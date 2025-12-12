ULTIMA ORA – AS Roma, arriva un nuovo sponsor: domani la conferenza di presentazione

Una novità importante sul fronte commerciale per la Roma.
Domani, alle ore 13:30, presso la sala stampa del centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, si terrà una conferenza stampa per la presentazione di un nuovo sponsor.
A fare gli onori di casa e a illustrare i dettagli della nuova partnership sarà Michael Gandler, Chief Business Officer del club giallorosso.
LEGGI ANCHE – Friedkin, main sponsor cercasi: chiesti 20 milioni per la maglia del centenario
COSÌ
DE BOTTO
SENZA SENSO
E questa è un’ottima notizia! Bravo Gandler!!
Beh…. È già un passo avanti….No?
Chief Business ci potrebbe stare come Sponsor/////!!!!!!!! perché no..
Quale sponsor? Main sponsor? Litte big sponsor?
Oppure da Egeria a Ferrarelle per le bottigliette d’acqua?
