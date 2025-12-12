FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 12 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:20 – Rui Patricio saluta il calcio, l’omaggio della Roma
Rui Patricio annuncia il ritiro, chiudendo una carriera di alto livello con l’Europeo vinto e tre stagioni alla Roma (2021-2024). Protagonista nella storica vittoria della Conference League 2022 con Mourinho, il club ha celebrato il portiere sui social con un video delle sue migliori parate, tra cui l’intervento decisivo nella finale di Tirana contro il Feyenoord.
Quella Coppa è per sempre 🏆
In bocca al lupo per il futuro, Rui 🧤💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/FJKiidaXCU
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 12, 2025
Ore 10:00 – Kovacs insufficiente al Celtic Park
Istvan Kovacs delude nella direzione di Celtic-Roma e viene bocciato dai quotidiani: il fischietto assegna un rigore generoso ai padroni di casa per un contatto lieve tra Hermoso ed Engels, ignora falli e mancate ammonizioni nel primo tempo e mostra scarsa gestione dei cartellini. Nel secondo tempo due gol annullati vengono salvati dal VAR, ma il suo arbitraggio riceve voti bassi, tra 4,5 e 5,5 dalle principali testate.
Ore 9:30 – Zirkzee resta in pole per l’attacco
La Roma ha scelto il suo obiettivo per gennaio: Joshua Zirkzee. I contatti con il Manchester United vanno avanti da settimane e Massara punta al prestito con diritto di riscatto. Il problema è che gli inglesi, almeno per ora, non hanno ancora dato l’ok alla partenza dell’olandese, nonostante le poche chance con Amorim. La pista resta calda, ma serve un segnale dallo United. (Il Tempo)
Ore 9:05 – Derby Primavera al Tre Fontane davanti a 2000 tifosi
Venerdì da leoni al Tre Fontane. Stasera va in scena il derby Primavera, con la Roma che ospita la Lazio nell’impianto dell’EUR, dove sono attesi più di 2000 spettatori. Una cornice importante per una partita importante. Anche alla luce della classifica: i baby giallorossi, infatti, sono terzi dopo un periodo di flessione, mentre i cugini appena fuori dalla zona rossa. Guidi avrà a disposizione anche Arena, che dovrebbe tornare al centro dell’attacco, con Della Rocca e Di Nunzio alle sue spalle.
Ore 8:40 – Ferguson, il futuro resta incerto
Sotto il diluvio di Glasgow, Evan Ferguson ritrova il gol e firma una doppietta: è il primo irlandese a segnare due reti in una competizione europea con una squadra italiana. La prestazione riaccende la speranza, ma non scioglie i dubbi: le sue prove fin qui hanno deluso e l’ipotesi di un ritorno al Brighton resta sul tavolo. Intanto il nome caldo per gennaio continua a essere quello di Zirkzee. (Il Messaggero)
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: il Fenerbahce pronto a tornare su Dovbyk a gennaio
Ore 8:10 – Lunedì c’è il Como: all’Olimpico una vittoria su 13
Il Como, che lunedì affronterà la Roma all’Olimpico, ha vinto solo la prima delle 13 sfide giocate in casa dei giallorossi in Serie A (nel 1950): nelle ultime 12 partite il bilancio è di 4 pareggi e 8 successi romanisti. Il Como, che arriva dal ko contro l’Inter, non perde almeno due partite fuori casa di fila in A dallo scorso marzo. (Corsport)
IN AGGIORNAMENTO…
non so se il Brighton ci farà la concessione di riprenderselo a Gennaio .Nel contratto tra le parti non è prevista questa possibilità. Bisognerebbe quindi chiedere ai competenti opinionisti che hanno inventato questa cosa su cosa si siano basati. Io un dubbio ce l’ho.
e’ semplicemente ridicolo sentire che vogliono privarsi di Ferguson a gennaio. INtanto numeri alla mano il ventunenne Irlandese a 19 anni segna 15 gol in premier, Zirkzee di anni ne ha 24 e la sua miglior stagione e’ quella dei 10 gol a Bologna. Dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo quasi un anno Ferguson ha giocato solo spezzoni di partite a Roma e da 20 giorni ha ricominciato a segnare. 32 minuri a Cremona con gol e doppietta ieri sera. Se prendiamo Zirkzee io sono contento, ma se per avere l’Olandese ci priviamo gia’ a gennaio di questo ragazzo, facciamo un errore enorme
se dai via Dybala ti liberi 2 slot
Lo ribadisco ,mai e poi mai darei via Ferguson per Zirkzee.
Ferguson ha fatto in una partita (ieri) ,quello che Zirkzee fa in un anno.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.