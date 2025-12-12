FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 12 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:20 – Rui Patricio saluta il calcio, l’omaggio della Roma

Rui Patricio annuncia il ritiro, chiudendo una carriera di alto livello con l’Europeo vinto e tre stagioni alla Roma (2021-2024). Protagonista nella storica vittoria della Conference League 2022 con Mourinho, il club ha celebrato il portiere sui social con un video delle sue migliori parate, tra cui l’intervento decisivo nella finale di Tirana contro il Feyenoord.

Quella Coppa è per sempre 🏆 In bocca al lupo per il futuro, Rui 🧤💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/FJKiidaXCU — AS Roma (@OfficialASRoma) December 12, 2025

Ore 10:00 – Kovacs insufficiente al Celtic Park

Istvan Kovacs delude nella direzione di Celtic-Roma e viene bocciato dai quotidiani: il fischietto assegna un rigore generoso ai padroni di casa per un contatto lieve tra Hermoso ed Engels, ignora falli e mancate ammonizioni nel primo tempo e mostra scarsa gestione dei cartellini. Nel secondo tempo due gol annullati vengono salvati dal VAR, ma il suo arbitraggio riceve voti bassi, tra 4,5 e 5,5 dalle principali testate.

Ore 9:30 – Zirkzee resta in pole per l’attacco

La Roma ha scelto il suo obiettivo per gennaio: Joshua Zirkzee. I contatti con il Manchester United vanno avanti da settimane e Massara punta al prestito con diritto di riscatto. Il problema è che gli inglesi, almeno per ora, non hanno ancora dato l’ok alla partenza dell’olandese, nonostante le poche chance con Amorim. La pista resta calda, ma serve un segnale dallo United. (Il Tempo)

Ore 9:05 – Derby Primavera al Tre Fontane davanti a 2000 tifosi

Venerdì da leoni al Tre Fontane. Stasera va in scena il derby Primavera, con la Roma che ospita la Lazio nell’impianto dell’EUR, dove sono attesi più di 2000 spettatori. Una cornice importante per una partita importante. Anche alla luce della classifica: i baby giallorossi, infatti, sono terzi dopo un periodo di flessione, mentre i cugini appena fuori dalla zona rossa. Guidi avrà a disposizione anche Arena, che dovrebbe tornare al centro dell’attacco, con Della Rocca e Di Nunzio alle sue spalle.

Ore 8:40 – Ferguson, il futuro resta incerto

Sotto il diluvio di Glasgow, Evan Ferguson ritrova il gol e firma una doppietta: è il primo irlandese a segnare due reti in una competizione europea con una squadra italiana. La prestazione riaccende la speranza, ma non scioglie i dubbi: le sue prove fin qui hanno deluso e l’ipotesi di un ritorno al Brighton resta sul tavolo. Intanto il nome caldo per gennaio continua a essere quello di Zirkzee. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Lunedì c’è il Como: all’Olimpico una vittoria su 13

Il Como, che lunedì affronterà la Roma all’Olimpico, ha vinto solo la prima delle 13 sfide giocate in casa dei giallorossi in Serie A (nel 1950): nelle ultime 12 partite il bilancio è di 4 pareggi e 8 successi romanisti. Il Como, che arriva dal ko contro l’Inter, non perde almeno due partite fuori casa di fila in A dallo scorso marzo. (Corsport)

