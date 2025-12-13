Europa, campionato e mercato. Gasperini vuole tutto, senza sconti e senza scorciatoie. È questo, oggi, uno dei principali valori aggiunti della Roma: avere un allenatore che non si accontenta mai e che alza continuamente l’asticella, racconta Il Messaggero.

Tre vittorie consecutive in Europa League hanno avvicinato i giallorossi all’obiettivo delle prime 24, a un solo punto di distanza. Ma per Gasperini non basta. Il traguardo successivo è chiaro: fare en-plein contro Stoccarda e Panathinaikos per chiudere tra le prime otto ed evitare i playoff di febbraio.

Lo stesso approccio vale per il campionato e per le valutazioni individuali. La doppietta di Ferguson è una buona notizia, ma non può diventare un alibi per archiviare i problemi offensivi. Il messaggio del tecnico è netto: “Magari fosse… Gennaio deve essere un’opportunità per migliorarsi”. Una linea coerente con quanto già visto in passato, dove la crescita costante passava proprio dalla capacità di non fermarsi mai davanti a un segnale positivo.

Il modello è chiaro e alla Roma si sta provando a replicarlo. Ma perché funzioni, serve che tutti seguano la stessa direzione. Squadra, dirigenza e proprietà: a Trigoria la rotta deve essere quella indicata dall’allenatore, che ha idee precise anche sul mercato. I due gol di Ferguson fanno piacere, ma non cancellano tre mesi senza reti né i 15 gol subiti in 14 partite di campionato. Per questo, a gennaio l’attaccante resta una necessità.

Se poi da qui ad Atalanta-Roma l’irlandese dovesse segnare con continuità, tanto meglio: l’investimento si sposterebbe allora sull’altro profilo richiesto dal tecnico, un attaccante a sinistra di piede destro, indicato come priorità già dall’estate. In quest’ottica vanno lette anche le parole di Massara nel pre-gara dell’altra sera su Zirkzee (“Bisogna vedere se è in vendita”), classiche dichiarazioni di pre-tattica.

La linea è tracciata: crescere, migliorare, non fermarsi mai. E farlo seguendo una guida che, oggi, sa esattamente dove vuole portare la Roma.

Fonte: Il Messaggero