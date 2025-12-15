“ON AIR!” – ROSSI: “Dybala via a gennaio? Ci metterei la firma”, CORSI: “Se Gasp parla in quel modo, è perchè non vuole più lui e Pellegrini”, PRUZZO: “Questo è il momento giusto per Ferguson”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma stasera deve decidere a quale campionato iscriversi: perchè se vinci, ragazzi, ti iscrivi a quello dei primi tre posti. Se non vinci resti in quello che lotterà per la Champions, con una situazione molto ingarbugliata… Dybala al Boca a gennaio? Ci metterei la firma, ma sarei molto sorpreso. Per sei mesi dovrebbero garantirgli 4 milioni. Io penso che andrà via a scadenza…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Dopo quello visto fino a oggi, la Roma ha dimostrato di essere una squadra in salute, e di non essere inferiore a Milan e Napoli. L’unica squadra che sembra inavvicinabile è l’Inter, per me è davanti alle altre. La partita di stasera può dirti tante cose, vincendo puoi giocartela alle pari con le altre, e poi daresti un calcio al Como, che mi preoccupa: per me sta meglio della Juventus e del Bologna a oggi, e devi lasciarlo giù. E per farlo devi fare una grande prestazione e portarti a casa i tre punti. Ma che Roma sarà quella di stasera? Quella di Cagliari o quella del Celtic?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La formazione sembra annunciata: tranne il Corriere dello Sport che mette Dybala al centro dell’attacco, tutti gli altri puntano sulla formazione titolare con Ferguson centravanti. Dybala? Lui sa, perchè la Roma gliel’ha detto, che il club non ha nessuna intenzione di rinnovargli il contratto. Quindi può decidere di fare scelte diverse già da gennaio, che comporterebbero a una rinuncia economica importante. Ma a mia memoria una scelta del genere l’hanno fatta in pochi…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se stasera giocasse Dybala e non Ferguson sarebbe giusto chiedere il perchè. Dopo i due gol di Ferguson giovedì, sarebbe lecito chiedersi come mai. La partita di stasera la temo più di quella di sabato prossimo, e parlo da un punto di vista puramente calcistico. La Juve però ha qualcosa in più della Roma a livello di cambi in attacco, ha dei giocatori che con uno scatto in velocità o una giocata individuale può cambiare le partite…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ci sono sette squadre per quattro posti: l’Inter è la squadra che gioca meglio, il Napoli è solido, il Milan balbetta, la Juve sta recuperando posizioni, la Roma sta lì e può arrivare quarta, quinta o sesta. Credo che nella lotta alla zona Champions la farai su Milan e Juve, perchè le altre due mi sembrano inavvicinabili. Io stasera spero che giochi Ferguson, il ferro quando è caldo bisogna batterlo: Dybala e Soulè quando giocano insieme è come se uno condizionasse l’altro. Zirkzee? Spero arrivi, e che Ferguson rimanga. Non mi sembrano giocatori alternativi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ieri Gasperini ha dato una bella “shampata” a Dybala, una pettinata…ha detto che oltre al livello fisico, devi stare bene anche emotivamente. Evidentemente lo vede distratto da questioni di soldi, perchè parla di questioni economiche sui rinnovi di contratto. Quando lui dice che su queste questioni non vuole entrarci, forse è perchè non vuole entrarci…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Alla domanda sul rinnovo di Dybala e sulle questione dei soldi mi sono un po’ preoccupato. Noi abbiamo sempre detto che deve essere Gasperini a decidere, ma lui non può dire “quella è una situazione solamente economica, io non ci posso entrare…“. No, lui deve poterci entrare, deve dire se certi giocatori ti servono o non servono. E se servono, la società deve fare di tutto per provare a tenerli…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Le società grosse fanno così, ci pensano loro a comprare i giocatori, e l’allenatore deve pensare ad allenarli. Poi se non ti sta bene, te ne vai…fine. Io credo sia questo. Loro in questo momento non possono vedere più Pellegrini, e penso neanche Dybala. Se un allenatore ti risponde che non può mettere bocca sui loro rinnovi, è perchè non vuole più nessuno dei due. Mi sembra logica…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Kean a gennaio? Secondo me ci penseranno in tante. Non è facile andare via con la Fiorentina ultima in classifica. Può essere un’occasione di mercato, ma non so quanto lo sia per la Roma perchè servirebbero almeno 35-40 milioni, e mi sembra difficile. Molto dipenderà dalla volontà di Kean, che potrebbe anche decidere di restare e provare a salvare la Fiorentina…El Aynaoui? Stiamo ancora aspettando, è una follia. La Roma lo farebbe partire stasera stessa, ma il Marocco non è d’accordo e si è appellata alla Fifa. Si sta aspettando la conferma, è un’attesa infinita, ma mi sembra difficile che resti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Raspadori? Io faccio fatica a considerarlo il centravanti, semmai è la seconda punta che può giocare a sinistra. Il centravanti secondo me ha un identikit diverso. So che alla Roma piacciono Fofana del Lione, che però costa 50 milioni, e Tzolis del Bruges, ma ti chiedono 40 milioni. La Roma deve fare i conti con i conti. Ma vuole prendere un nome che vale oggi per domani. O si fa uno sforzo e si decide di sforare il settlement agreement, magari prolungandolo di altri 12 mesi, oppure non vedo come possa pensare di investire a gennaio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Dovbyk è un giocatore che i suoi gol li ha sempre fatti, è un centravanti che segna se messo dentro l’area avversaria, ma non è quel giocatore che ti prende per mano un reparto e te lo trascina. Ed è per questo che la Roma sta cercando quel tipo di calciatore lì sul mercato, e lo ha individuato in Zirkzee. Poi vedremo se arriverà al posto di Dovbyk o di Ferguson. Sempre che arrivi, perchè io sono un po’ preoccupato dalle cose che leggo oggi sui giornali. Fabio Silva? C’era già qualche dubbio in estate su di lui. Ma se ha fallito al Dortmund non ti viene da pensare che forse questo giocatore non è da questi livelli qua?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chi farei giocare tra Dybala o Ferguson? Secondo me Ferguson va preso nelle giuste dosi, e questo è il momento giusto per me. Lui ha appena fatto due gol, e se lo metti in panchina…gli attaccanti non stanno in forma 10 mesi all’anno, vanno a periodi. Io non so se Ferguson sia di livello moderato, ma ha fatto una buona partita, e allora dagli fiducia. Il Como se avesse un grande centravanti sarebbe in corsa per la Champions. E’ una partita molto complicata, ci vorrà un’ottima Roma per battere il Como…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando un attaccante fa gol, devi dargli fiducia. Puoi anche giocare con Ferguson e Dybala. Bisogna vedere se Gasp deciderà di non dare riferimenti e giocare con uno più piccolo. Se qualcuno c’avesse chiesto all’inizio dell’anno chi far giocare tra Ferguson e Dybala l’avremmo preso per matto, non c’è storia. Ma in questo momento forse il ragazzo è in fiducia, e può dargli qualcosa in più…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita molto importante quella di stasera, sia per la Roma che per il Como. Per la Roma è una grande opportunità, è l’occasione di riavvicinare il Napoli e il Milan…”

