FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 15 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:30 – Muhammed Bah aggiunto alla lista dei convocati

Muhammed Bah, numero 69, si aggiunge alla lista dei convocati per stasera. Il 18enne viene aggregato dalla Primavera vista l’assenza di El Aynaoui.

Ore 11:25 – Roma-Como, cancelli aperti dalle 18:45

La Roma comunica che i cancelli dell’Olimpico saranno aperti alle 18:45, e cioè due ore prima del fischio di inizio del match.

Ore 9:30 – De Rossi difende Leali: “I social? Un veleno”

Daniele De Rossi incassa la prima sconfitta sulla panchina del Genoa dopo quattro risultati utili, ma difende Leali dopo l’errore sul gol di Bisseck. “Ha salvato su Pio Esposito e Thuram, ha fatto cose buone e meno buone come tutti”, ha spiegato DDR, attaccando poi i social: “Per me non esistono, sono un veleno. A Roma mi massacravano ma allo stadio mi applaudivano. Non li guardo e non parlatemene più”.

Ore 8:45 – El Aynaoui verso il Marocco, Ndicka resta

Intrigo internazionale in casa Roma: El Aynaoui è in forte dubbio e dovrebbe partire oggi per Rabat, con un volo prenotato alle 23:45 dopo la gara col Como. Filtra pessimismo sulla sua presenza, complice l’intransigenza del Marocco, impegnato il 21 contro le Comore. Nota positiva per Gasperini: la Costa d’Avorio ha concesso il via libera e Ndicka resterà a disposizione almeno fino a stasera. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – Soulé, voglia Mondiale: sfida con Paz

Como-Roma vale un pezzo d’Europa e accende anche il duello tra Soulé e Nico Paz, entrambi decisivi e in corsa per un posto nel prossimo Mondiale. Al momento Scaloni sembra orientato sul talento lariano, ma l’attaccante giallorosso punta a ribaltare le gerarchie. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…