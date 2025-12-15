MASSARA: “Ferguson via a gennaio? Solo speculazioni. Su Zirkzee si corre un po’ troppo…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Como. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

Su Nico Paz in campo stasera da falso 9.

“Non c’è solo lui, hanno talento davanti, è una gara insidiosa, dispongono di molta qualità, sarà una partita difficile. i riferimenti offensivi li troveranno i nostri difensori”.

Su Ferguson.

“Mi sembra prematuro parlare di riscatto, ma siamo contenti che sita facendo bene. Ha bisogno di continuità, ha avuto qualche acciacco”.

Sul mercato.

“Abbiamo tre partite da giocare, al mercato penseremo tra qualche giorno”.

Permanenza di Ferguson fino a giugno? Zirkzee può arrivare?

“Stiamo correndo un po’ troppo. I viaggi britannici servivano per andare a giocare col Celtic. Per Ferguson siamo soddisfatti di quello che sta facendo. Le voci sul suo addio a gennaio sono speculazioni che non uscivano da noi. Mi sembra opportuno concentrarsi sulle partite e continuare a fare bene”.

Come si vive tra Ranieri e Gasperini?

“Per me è fantastico. Quando ci sediamo ci sono 2000 panchine al tavolo. Serve stare ad ascoltare, è un’esperienza clamorosa, sono due personaggi che hanno fatto e faranno cose clamorose in carriera, sono un privilegiato”.

