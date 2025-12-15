LIVE! ROMA-COMO: le probabili formazioni

L’Olimpico accende i riflettori sul Monday Night. Roma e Como si affrontano per chiudere la 15ª giornata di campionato in una sfida che vale molto più di tre punti. I giallorossi cercano riscatto e continuità per restare agganciati al treno Champions, i lariani vogliono confermare di essere una delle realtà più interessanti del campionato.
Fischio d’inizio alle 20:45: qui su Giallorossi.net il racconto live minuto per minuto di Roma-Como, con aggiornamenti, commenti e tutte le emozioni della serata.
GLI AGGIORNAMENI LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, non sono previste precipitazioni in serata. Cancelli aperti fuori dall’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione delle due squadre, nella Roma tiene banco il ballottaggio in attacco tra Dybala e Ferguson.
ROMA-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: –
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Douvikas. All.: Fabregas.
A disp.: –
Arbitro: Ermanno Feliciani
Assistenti: Scatragli – Palermo
Quarto uomo: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Giua
Giallorossi.net – Andrea Fiorini