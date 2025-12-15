WESLEY: “Felicissimo per il gol e per la vittoria. Massara mi ha chiesto di segnare il doppio…”

Wesley parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Como. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla partita di campionato giocata questa sera allo stadio Olimpico.
WESLEY A SKY SPORT
La vittoria di stasera e il tuo gol?
«Stiamo lavorando molto, sono felicissimo per il gol e soprattutto per la prestazione».
Altro gol decisivo all’Olimpico…
«Ne sono contento, scherzando Massara mi ha chiesto quanti gol avevo fatto al Flamengo, gli ho detto quattro, lui mi ha detto che qua dovevo farne il doppio»
LEGGI ANCHE – Graziani: “Gasp alzi la voce e Friedkin metta qualche soldo in più”
WESLEY A DAZN
Hai il premio uomo partita che ti tieni stretto…
“Non è il freddo, è il frutto del lavoro. Spero di vincerne altri”.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Grande Soulé, Grande Wesley. Coppia d’oro sulla destra.
Forza Maggggicaaaa ROMA 💛❤️💛❤️
E ti credo, senza centravanti chi li fa i gol?
Wesley Franca corre corre e mai si stanca!!!
i 25 bomboloni li vali tutti .. anche di più
si può dire che chi criticava l’acquisto come 30 mil buttati deve fare mea culpa e fare plauso a società ed allenatore? o fanno finta di niente pronti per una nuova critica..
ma lasciali sta….
meno c’è capiscono e più danno giudizi netti e definitivi, tipico dei chiacchieroni, la categoria più numerosa in questa città…
Filho Maravilha, nós gostamos de você!
adesso li vale?ma poi cosa cacchio gliene frega al tifoso se sono 25 ,50 o 100? ma magari spendessero100 per un giocatore.
se chi dovrebbe segnare non lo fa, te tocca 🤣
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.