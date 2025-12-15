WESLEY: “Felicissimo per il gol e per la vittoria. Massara mi ha chiesto di segnare il doppio…”

Wesley parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Como. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla partita di campionato giocata questa sera allo stadio Olimpico.

WESLEY A SKY SPORT

La vittoria di stasera e il tuo gol?

«Stiamo lavorando molto, sono felicissimo per il gol e soprattutto per la prestazione».

Altro gol decisivo all’Olimpico…

«Ne sono contento, scherzando Massara mi ha chiesto quanti gol avevo fatto al Flamengo, gli ho detto quattro, lui mi ha detto che qua dovevo farne il doppio»

WESLEY A DAZN

Hai il premio uomo partita che ti tieni stretto…

“Non è il freddo, è il frutto del lavoro. Spero di vincerne altri”.