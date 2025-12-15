MANCINI: “Vittoria strameritata, li abbiamo mangiati. Lo scontro con Ramon? Io i più grandi li rispettavo…”

Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Como. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

MANCINI A SKY SPORT

Grande vittoria…

«Siamo stati primi su tutto, primo tempo stradominato, li abbiamo mangiati su tutto. Non siamo riusciti a segnare, poi abbiamo fatto gol e penso che la vittoria sia meritata».

Che è successo con Ramon e Fabregas?

«C’è stato un scontro di gioco con Ramon, cose normali. Io a 20 anni rispettavo di più quelli più grandi, sennò prendevo qualche schiaffo. Gli ho detto di stare calmo, a fine partite succede. Con il mister ci siamo chiariti».

MANCINI A DAZN

Questa partita vi fa tenere stretto il quarto posto. Che vittoria è?

“Venivamo da due sconfitte. Dopo la vittoria in Europa volevamo continuare questo trend. La prestazione è stata molto buona, contro una squadra molto molto forte, non è più una sorpresa. Il Como non ha creato nulla, siamo stati molto bravi”.

Cosa ti ha detto Fabregas?

“Voleva sapere cos’era successo con Ramon, ci siamo spiegati. Mi ha detto che in campo parlo più di lui quando giocava. Fa parte del gioco avere la testa sempre a mille e stare concentrati. Gli ho detto ‘se lo facevi tu, lo posso fare anch’io’”.

