Zirkzee più Raspadori (o Gudmundsson): Massara al lavoro

La missione londinese è finita, la trattativa è entrata nel vivo. Ricky Massara è rientrato sabato sera da Londra dopo l’incontro diretto con il Manchester United per Joshua Zirkzee: il dialogo è avviato e le basi sono state messe. I Red Devils hanno chiarito la loro posizione: per liberare l’attaccante olandese servono 40 milioni di euro e l’operazione dovrà essere impostata a titolo definitivo.

Gasperini attende quello che considera il rinforzo ideale per completare il suo attacco, il centravanti attorno a cui far ruotare il reparto. La Roma c’è, la volontà di provarci pure, ma l’ultima parola spetterà alla proprietà: saranno i Friedkin a decidere se affondare davvero il colpo e sostenere uno sforzo economico così importante già a gennaio.

Il mercato giallorosso, però, non ruota solo attorno a Zirkzee. Le richieste del tecnico sono più ampie e riguardano anche una seconda punta capace di partire da sinistra e muoversi tra le linee. In questo senso prende quota il nome di Giacomo Raspadori, ormai ai margini dell’Atletico Madrid. L’attaccante spinge per tornare in Italia e la Roma lo considera una possibile opportunità, soprattutto se si aprisse la strada del prestito.

Restano monitorate anche altre situazioni. Su tutte quella di Albert Gudmundsson, in rotta con la Fiorentina e potenziale occasione di mercato se le condizioni dovessero diventare favorevoli. A Trigoria il piano è chiaro: dare a Gasperini più soluzioni davanti, senza stravolgere l’equilibrio della rosa. Zirkzee resta la priorità, ma le alternative sono già sul tavolo. E gennaio, stavolta, promette di non essere un mese d’attesa.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo