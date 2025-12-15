Zirkzee più Raspadori (o Gudmundsson): Massara al lavoro

La missione londinese è finita, la trattativa è entrata nel vivo. Ricky Massara è rientrato sabato sera da Londra dopo l’incontro diretto con il Manchester United per Joshua Zirkzee: il dialogo è avviato e le basi sono state messe. I Red Devils hanno chiarito la loro posizione: per liberare l’attaccante olandese servono 40 milioni di euro e l’operazione dovrà essere impostata a titolo definitivo.
Gasperini attende quello che considera il rinforzo ideale per completare il suo attacco, il centravanti attorno a cui far ruotare il reparto. La Roma c’è, la volontà di provarci pure, ma l’ultima parola spetterà alla proprietà: saranno i Friedkin a decidere se affondare davvero il colpo e sostenere uno sforzo economico così importante già a gennaio.
Il mercato giallorosso, però, non ruota solo attorno a Zirkzee. Le richieste del tecnico sono più ampie e riguardano anche una seconda punta capace di partire da sinistra e muoversi tra le linee. In questo senso prende quota il nome di Giacomo Raspadori, ormai ai margini dell’Atletico Madrid. L’attaccante spinge per tornare in Italia e la Roma lo considera una possibile opportunità, soprattutto se si aprisse la strada del prestito.
Restano monitorate anche altre situazioni. Su tutte quella di Albert Gudmundsson, in rotta con la Fiorentina e potenziale occasione di mercato se le condizioni dovessero diventare favorevoli. A Trigoria il piano è chiaro: dare a Gasperini più soluzioni davanti, senza stravolgere l’equilibrio della rosa. Zirkzee resta la priorità, ma le alternative sono già sul tavolo. E gennaio, stavolta, promette di non essere un mese d’attesa.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo
Certo che se (!) fosse vero 40 milioni a gennaio so davvero tanti, e come sappiamo dalla vicenda Smalling co questi se zazza poco. Vedremo. Gudmunsson lo lascerei a bollire nel suo brodo fiorentino.
ricordo ancora le parole del procuratore quando si parlava di lui ,che se lasciava il Genoa ,lo faceva solo per una grande squadra…
snobbando la Roma…
così mi sta bene, ma secondo me bisognerebbe prendere qualcosa di più anche a cenrocampo
Bla…bla…bla… Quando vedrò questa Dirigenza comprare dei giocatori forti all’apertura della campagna acquisti di gennaio, ci crederò e li ringrazierò, spero solo che le solite lungaggini nelle trattative, per risparmiare il milioncino o altro, non faccia tramontare l’acquisto di buoni giocatori per poi presentarsi con due scarsoni al 31 gennaio con Gasperini che si incaxxa….
È iniziato il balletto dei nomi intrecciato a quello delle cifre, 50? no 30? famo 40 e tutti felici.
Povera Roma mia bella, co sti giornalari…mah.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
i primi due ok ma quello della fiorentina so più forte io
zirzeke più raspadori e andiamo in champions.
Francamente credo che siano solo le solite voci in libertà. L’olandese per caratteristiche non si discosta poi molto da Raspadori il cui interesse della Roma è dettato dal fatto che la Società non è molto intenzionata a prolungare i contratti di Dybala e Pellegrini salvo come ha detto il Gasp, che si riducono e di molto l’ingaggio. Lo stesso islandese dei Viola,Gudmonsson, ci fa capire in quale direzione come ci si muove a Trigoria. Resta comunque il fatto che alla Roma serve una punta vera davanti alla porta avversaria.
