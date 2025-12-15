Roma, la grande occasione

Tre punti per sognare. La Roma questa sera ospita il Como all’Olimpico nel Monday Night che chiude la 15ª giornata di campionato, con una classifica che – giornata dopo giornata – si accorcia e diventa sempre più intrigante. I passi falsi di Milan e Napoli, fermati rispettivamente da Sassuolo e Udinese, hanno ridisegnato nuovamente lo scenario: vincere significherebbe per i giallorossi rientrare con forza nelle zone altissime e restare agganciati a quel treno Champions che, guardando i distacchi minimi in vetta, assomiglia sempre più a una corsa scudetto.

Gasperini lo sa bene e non usa giri di parole. In conferenza stampa ha battuto forte sul tasto dell’ambizione: «E’ necessaria per migliorarsi». Parole che pesano, soprattutto alla vigilia di una partita tutt’altro che banale. «Se è uno scontro Champions? Di sicuro lo è per l’Europa. Dobbiamo mettere un mattoncino alla volta», ha spiegato il tecnico, consapevole che in questo momento ogni gara vale doppio, anche in attesa di quei rinforzi che il mercato di gennaio dovrebbe portare.

Attenzione massima al Como, perché non è una piccola da prendere sotto gamba. La squadra lariana gioca un calcio organizzato, coraggioso, con qualità diffuse e giovani di grandissimo talento, Nico Paz su tutti. E soprattutto ha un appena tre punti in meno della Roma in classifica: dettaglio che racconta meglio di mille parole la difficoltà della sfida. Il Como arriva all’Olimpico con l’obiettivo di continuare a stupire e senza alcun complesso di inferiorità.

Per la Roma, però, questa è un’altra grande occasione. Il fattore campo, la voglia di rivalsa dopo il brutto scivolone di Cagliari e una classifica che invita a osare rendono la sfida di stasera uno snodo cruciale della stagione. Niente voli pindarici, come insegna Gasperini, ma un altro mattoncino da mettere al suo posto. E poi, eventualmente, guardare un po’ più in alto. Senza paura.

