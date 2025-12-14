FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 14 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Natale sobrio a Trigoria, arrivano i buoni carburante

Quest’anno niente festa di lusso a Trigoria: come regalo di Natale, la Roma ha inviato a dipendenti e staff un carnet di buoni carburante Q8, sponsor del club. Una scelta pratica e aziendale, con il budget destinato interamente a iniziative solidali (Bambino Gesù, Telethon e Andrea Tudisco). Venerdì solo un brindisi rapido al centro sportivo con Gasperini, Ranieri e alcuni calciatori. (La Repubblica)

LEGGI ANCHE – Friedkin, niente festa di Natale: il budget va in beneficenza



Ore 9:15 – Tempestilli: “La Roma è la mia vita”

Tonino “Cicoria” Tempestilli, doppio ex di Como e Roma, presenta la sfida dell’Olimpico con emozione: “A Como ho trascorso sette anni bellissimi, ma la Roma è stata la mia vita, impossibile tifare un’altra squadra”. L’ex dirigente elogia la crescita dei lariani e Fabregas: “Società in grande crescita, investe molto e gioca un bel calcio”, e avverte i giallorossi: “Sottovalutarli sarebbe gravissimo”. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Ghilardi pronto a prendere il posto di Ndicka

Resta in dubbio la presenza di Evan Ndicka domani sera contro il Como: se alla fine Gasperini dovrà rinunciare all’ivoriano, convocato dalla sua nazionale in coppa d’Africa, al suo posto giocherà quasi certamente Ghilardi. Più remota l’ipotesi di un arretramento di Cristante. (Gazzetta dello Sport)

LEGGI ANCHE – Da Ghilardi a Pisilli: c’è un’altra Roma in rampa di lancio



IN AGGIORNAMENTO…