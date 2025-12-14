Roma-Como: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Roma-Como di lunedì 15 dicembre 2025 (ore 20:45, Stadio Olimpico) chiude la 15ª giornata di Serie A con il classico Monday Night. Per la squadra di Gasperini è una partita da non sbagliare dopo il passo falso di Cagliari; il Como arriva invece senza pressioni, ma con un’identità già ben definita e una classifica che la lascia in piena corsa per l’Europa.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini conferma il 3-4-2-1, ma deve fare i conti con qualche incastro delicato. Celik è squalificato e sulle fasce spazio a Rensch e Wesley. In difesa resta il nodo Ndicka: il centrale ivoriano è in dubbio per questioni legate alla convocazione con la Costa d’Avorio, mentre Mancini ed Hermoso sono certi del posto. In mezzo la solita coppia Koné–Cristante. Davanti, Ferguson parte favorito come riferimento offensivo, supportato da Soulé e Pellegrini. Dovbyk, non ancora recuperato, resta a casa.

QUI COMO – Fabregas insiste sul 4-2-3-1, ma deve rinunciare a Perrone, squalificato. In mediana toccherà a Caqueret e Da Cunha, mentre davanti l’assenza di Morata pesa: al centro dell’attacco ci sarà Douvikas, con Nico Paz tra le linee e gli esterni Rodriguez e Diao, titolare prima di salutare, anche lui in partenza per la Coppa d’Africa. In difesa aperti i ballottaggi Posch–Smolcic e Valle–Moreno, con Diego Carlos e Ramón certezze centrali.

Dove vederla in tv

Roma-Como sarà visibile sia su DAZN che su Sky, con una copertura completa per il Monday Night dell’Olimpico. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile tramite app su smart TV, console e dispositivi mobili, ma anche sul canale Zona DAZN per chi utilizza Sky Q. In parallelo, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno. Per lo streaming restano valide le piattaforme DAZN, Sky Go e NOW. Il collegamento inizierà intorno alle 20:30, con calcio d’inizio fissato per le 20:45.

Quote, analisi e risultato più probabile

I bookmaker indicano una Roma favorita, ma senza considerarla al riparo da insidie. Il segno «1» oscilla mediamente tra 2.10 e 2.20, quota che racconta di una fiducia moderata nei giallorossi, anche alla luce del momento non brillantissimo. Il pareggio viene proposto intorno a 3.20, mentre un successo del Como paga tra 3.60 e 3.90.

Nel quadro generale, le giocate più ricorrenti portano verso una vittoria di misura della Roma, con risultati esatti come 1-0 o 2-1 considerati gli esiti più plausibili.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka (Ghilardi), Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Douvikas. All.: Fabregas.

Arbitro: Ermanno Feliciani

Assistenti: Scatragli – Palermo

Quarto uomo: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Giua

