Fabrizio Romano: “Aumenta l’impazienza della Roma per Zirkzee. E lo United…” (VIDEO)

9
241

L’impazienza cresce. In casa Roma i tempi iniziano a diventare un fattore nella corsa a Joshua Zirkzee, obiettivo dichiarato per rinforzare l’attacco. La volontà è chiara: chiudere il prima possibile, idealmente a inizio gennaio, per consegnare a Gasperini una nuova punta senza attendere le fasi avanzate del mercato.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, però, dall’altra parte non c’è la stessa urgenza. Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, non vuole ridurre eccessivamente la rosa, già esposta alle assenze legate alla Coppa d’Africa e alle possibili cessioni. Un elemento che rischia di rallentare la trattativa.

Il nodo, dunque, è tutto nei tempi. La Roma spinge, lo United prende tempo e prova a gestire la situazione senza fretta. A meno di un cambio di scenario improvviso, con una presa di posizione netta del giocatore, i Red Devils non sembrano intenzionati ad accelerare.

Al momento, infatti, Zirkzee non ha forzato per una rottura. Una partita a scacchi che potrebbe protrarsi più a lungo di quanto vorrebbero Gasperini e la Roma.
LEGGI ANCHE – Zirkzee, ora c’è anche il Milan: inserimento dei rossoneri, che duello con la Roma

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma con poche speranze: Ndicka ed El Aynaoui verso l’Africa, palla alla Fifa
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

9 Commenti

  3. stiamo molto attenti a spendere molto per questo..ha segnato massimo 11 gol in una stagione in serie a.
    in più a gennaio notoriamente gli acquisto sono dei flop, tant’è vero che negli ultimi anni di colpi riusciti mi ricorso nainggolan, perotti, el Shaarawy e angelino.
    se invece dovessi scrivere i flop non mi basterebbe un’ora.
    meglio investire a giugno dove le squadre sono disposte a cedere anche i titolari

    • i colpi riusciti…sono quelli dove ti metti le mani in tasca e paghi!
      Con prestiti e “forsepagherò” prendi solo bidoni aka scommesse, mica so tutti scemi gli altri…

  4. Ma prendiamo endrik in prestito con diritto di riscatto. Con gasperini esplode e anche se il riscatto sarà alto , di sicuro sopra i 50 milioni, li spenderesti solo se quei soldi li vale

  5. Se anche Zirkzee arrivasse a fine gennaio per me resta un’operazione da fare.
    A noi serve un attaccante che faccia la differenza in serie A e l’olandese da questo punto di vista ha già dimostrato quanto vale.

    • Concordo.
      Credo che x avere Zirkzee occorrerà aspettare fino alla seconda metà di gennaio, visto che la coppa d’Africa porterà via 2 attaccanti al Man Utd, ma a mio avviso ne vale la pena.
      Siamo stati con Baldanzi falso nove fino ai eri, possiamo cavarcela con le attuali punte per un altro mese.
      Continuo a ritenere che l’ex Bologna sarebbe l’ideale come punta x Gasperini ed alle cifre che girano sarebbe anche un buon affare in prospettiva.
      Chi obbietta che il giocatore non ha mai segnato molto in carriera non considera, da una parte che stiamo parlando di un 23enne che nell’unico anno da titolare col Bologna è comunque andato in doppia cifra trascinando la sua squadra in Champions, dall’altra che anche Milito, Lookman e Retegui non avevano fatto valanghe di Gol prima di arrivare alla corte del Gasp.
      Se poi si riuscisse a piazzare Dovbyk x una ventina di milioni x sostituirlo con l’olandese, 5 anni più giovane, aggiungendo una decina di milioni, sarebbe veramente una mossa del gatto maculato in stile Sabatini.

  7. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome