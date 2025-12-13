Roma con poche speranze: Ndicka ed El Aynaoui verso l’Africa, palla alla Fifa

A Zurigo i telefoni continuano a squillare, ma senza risposta. La Roma è ancora in attesa di un via libera che potrebbe cambiare l’avvicinamento alla sfida di lunedì contro il Como: trattenere Ndicka ed El Aynaoui per altre 24 ore. La richiesta è chiara, ma le risposte arrivate finora lo sono altrettanto. Costa d’Avorio e Marocco hanno detto no, pretendendo i giocatori già per il 15 dicembre, proprio nel giorno del posticipo di campionato.
Come scrive il Corriere dello Sport, la questione è ora passata alla Fifa, che ha promesso di valutare i casi più delicati “tenendo conto delle circostanze di ciascun caso, inclusi fattori relativi al calendario delle partite delle competizioni interessate”. In teoria, trattandosi di un impegno di campionato, non dovrebbero esserci ostacoli. In pratica, però, lo scoglio resta tutt’altro che semplice da superare.
Su El Aynaoui filtra pochissimo ottimismo. Il centrocampista dovrebbe raggiungere il ritiro del Marocco già nel pomeriggio di domani e, secondo quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, ha un volo prenotato per domenica. Il calendario pesa: la sua nazionale scenderà in campo il 21 dicembre contro le Comore.
Una flebile speranza resta invece per Ndicka. La Roma non avrebbe ancora definito il piano di volo del centrale ivoriano, che affronterà il Mozambico il 24 dicembre. Un dettaglio che tiene aperto uno spiraglio per averlo almeno contro il Como, una presenza considerata fondamentale in vista delle difficoltà del reparto difensivo.
Senza Ndicka ed El Aynaoui, il tecnico sarebbe costretto a soluzioni alternative. Tra le ipotesi, il ritorno di Mancini al centro della difesa, l’arretramento di Cristante o di Celik – quest’ultimo però squalificato contro il Como – e un maggiore impiego di Pisilli, reduce dalla prima da titolare stagionale contro il Celtic.
Fonte: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport
si sapeva da mesi.
non ne va fatto un dramma, anzi.
ora devono dimostrare il loro valore i vari pisilli, ziolkowski, ghilardi.
❤️🧡💛
io devo dire solo una cosa.
Ndika è arrivato da svincolato, quindi si puo accettare che vada via alla Coppa D Africa.
Ma comprare un giocatore come EA , circa 25 mln, sapendo che andrà a giocare in Africa , non ha senso.
sbagliare è umano ma perseverare è diabolico
E’ un paradosso che le nazionali dettino legge su calciatori non loro, si dovrebbe regolamentare la cosa a livello mondiale da parte degli organi calcistici di competenza e fare in modo che:
1) I calciatori sono di proprietà delle società che ne detengono i cartellini. Queste possono decidere se e quando liberare il loro tesserato, compatibilmente ai propri impegni e a quelli delle nazionali di cui il calciatore fa parte.
2) In occasione di partite ufficiali da parte delle nazionali, il calciatore viene liberato dopo il benestare delle squadre di club a cui appartengono, e durante tutto il periodo di impiego dello stesso dalle rispettive nazionali, la federazione calcistica di quel paese, ne è responsabile (nei confronti del club) per eventuali infortuni e/o impossibilità di impiego nel periodo successivo al ritorno del calciatore nel club di appartenenza, dovendo pagare un contributo, ammontante all’intero stipendio percepito dal calciatore nel periodo di infortunio. Nei casi più gravi, oltre all’importo dello stipendio dovrà essere corrisposta anche una penale da stabilirsi da parte dell’organo legislativo giudicante di competenza calcistica, in base all’entità dell’impedimento.
secondo me già a pieno organico ci manca un centrocampista
Ora più che mai c’è ne servirebbe uno a Gennaio perché purtroppo il Marocco arriverà facilmente in fondo alla competizione
È il momento di Ghilardi, Ziolkowski e Pisilli.
Daje ragazzetti belli, daje
E a gennaio un centrocampista in più (oltre a Zirkzee)
grazie
