Roma con poche speranze: Ndicka ed El Aynaoui verso l’Africa, palla alla Fifa

A Zurigo i telefoni continuano a squillare, ma senza risposta. La Roma è ancora in attesa di un via libera che potrebbe cambiare l’avvicinamento alla sfida di lunedì contro il Como: trattenere Ndicka ed El Aynaoui per altre 24 ore. La richiesta è chiara, ma le risposte arrivate finora lo sono altrettanto. Costa d’Avorio e Marocco hanno detto no, pretendendo i giocatori già per il 15 dicembre, proprio nel giorno del posticipo di campionato.

Come scrive il Corriere dello Sport, la questione è ora passata alla Fifa, che ha promesso di valutare i casi più delicati “tenendo conto delle circostanze di ciascun caso, inclusi fattori relativi al calendario delle partite delle competizioni interessate”. In teoria, trattandosi di un impegno di campionato, non dovrebbero esserci ostacoli. In pratica, però, lo scoglio resta tutt’altro che semplice da superare.

Su El Aynaoui filtra pochissimo ottimismo. Il centrocampista dovrebbe raggiungere il ritiro del Marocco già nel pomeriggio di domani e, secondo quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, ha un volo prenotato per domenica. Il calendario pesa: la sua nazionale scenderà in campo il 21 dicembre contro le Comore.

Una flebile speranza resta invece per Ndicka. La Roma non avrebbe ancora definito il piano di volo del centrale ivoriano, che affronterà il Mozambico il 24 dicembre. Un dettaglio che tiene aperto uno spiraglio per averlo almeno contro il Como, una presenza considerata fondamentale in vista delle difficoltà del reparto difensivo.

Senza Ndicka ed El Aynaoui, il tecnico sarebbe costretto a soluzioni alternative. Tra le ipotesi, il ritorno di Mancini al centro della difesa, l’arretramento di Cristante o di Celik – quest’ultimo però squalificato contro il Como – e un maggiore impiego di Pisilli, reduce dalla prima da titolare stagionale contro il Celtic.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport