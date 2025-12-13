Ferguson cerca la svolta, il futuro è ancora in bilico

Una notte per provare a rinascere. Evan Ferguson ha sfruttato Glasgow per rilanciarsi, firmando una doppietta e una prestazione da protagonista che ora chiede continuità. Non solo per guadagnare spazio nelle gerarchie, ma per provare a cambiare un destino che fino a pochi giorni fa sembrava già segnato.

Come sottolinea Il Tempo, la serata del Celtic Park arriva in un momento chiave della stagione. A ridosso dell’inizio del mercato di gennaio, con l’ipotesi di un ritorno anticipato al Brighton che sembrava prendere corpo, Ferguson ha rimesso tutto in discussione. Ha mostrato colpi e movimenti da centravanti vero, ma soprattutto ha lanciato un messaggio chiaro: c’è ancora tempo per cambiare.

LEGGI ANCHE – Ferguson–Roma, l’addio a gennaio è davvero possibile? Ecco come stanno le cose

Ora serve continuità, quella mancata nei primi mesi. E una nuova occasione potrebbe arrivare già lunedì contro il Como. Dybala non è al meglio, Dovbyk può ambire al massimo a una convocazione: lo scenario apre uno spazio potenziale per l’irlandese, chiamato a sfruttare il suo momento favorevole.

Resta però il contesto generale. I rinforzi, come ribadito anche dal tecnico in Scozia, dovranno arrivare comunque. Il mercato ha tempi lunghi e serviranno settimane per chiudere eventuali operazioni alle giuste cifre. In questo lasso di tempo, Ferguson ha l’obbligo di farsi trovare pronto. Potrebbe essere l’ultima vera occasione prima di decisioni più drastiche, che Il Tempo colloca all’inizio del 2026.

La Gazzetta dello Sport invita però alla cautela: due gol, al momento, non bastano per ribaltare lo scenario. La notte europea non cancella mesi complicati né sposta automaticamente l’inerzia di un prestito che potrebbe comunque interrompersi. In questo senso pesano anche le parole del tecnico del Brighton Fabian Hurzeler, che ha ribadito l’interesse del club inglese: “Evan è un nostro giocatore. È in prestito, lo seguiamo con attenzione e siamo contenti della sua prestazione in Scozia”.

Il rendimento dell’attaccante viene valutato giorno per giorno, in allenamento e in partita. Le opportunità non sono mancate, ma spesso non sono state sfruttate appieno dopo un precampionato promettente. I segnali positivi di inizio stagione avevano lasciato spazio a un calo anche fisico, fino alla svolta di Glasgow. Il tecnico ora aspetta conferme: una risposta è arrivata, ne servono altre.

Il futuro resta incerto. Quel che è sicuro è la volontà di migliorare ulteriormente la squadra, anche oltre Ferguson. L’attenzione sul mercato resta alta, in attacco ma non solo, mentre il campionato continua a essere il giudice finale. A partire proprio dalla gara di lunedì sera all’Olimpico, che per l’irlandese può diventare un nuovo esame decisivo.

LEGGI ANCHE – Rosella Sensi: “Friedkin ha sistemato i disastri di Pallotta”

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo