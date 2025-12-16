Mercato Roma, Gasp: “Massara sa cosa penso”. E Zirkzee torna in panchina con lo United…

La vittoria contro il Como rilancia la Roma in classifica, ma non spegne i riflettori sul mercato di gennaio. Anzi. Perché se il campo dice che i giallorossi sono pienamente dentro la corsa Champions, la realtà racconta anche altro: margini di crescita evidenti e la necessità di intervenire per non perdere il treno buono.

Lo ha detto chiaramente Gian Piero Gasperini nel post partita, senza giri di parole:

“Mercato di gennaio? Ci sono ancora 15 giorni. Massara sa benissimo il mio pensiero e si farà trovare pronto. La Roma così è forte, perché questo dice la classifica, ma non può smettere di guardarsi intorno”. Tradotto: la squadra funziona, ma per restare lì serve qualcosa in più.

Secondo quanto scrive Il Messaggero, l’obiettivo numero uno resta Joshua Zirkzee. Un segnale chiaro arriva anche dall’Inghilterra: ieri sera contro il Bournemouth l’attaccante olandese ha giocato appena due minuti nel pareggio del Manchester United. Poco, pochissimo. Un minutaggio che alimenta le speranze della Roma, anche se la trattativa resta complessa e legata alle condizioni dei Red Devils.

Dietro Zirkzee, però, il casting è ampio. Piacciono Raspadori e Gudmundsson, due profili diversi ma entrambi funzionali alle idee di Gasperini, con Beto ed Ekhator sullo sfondo come alternative. Segnale evidente: la Roma cerca qualità davanti, ma anche soluzioni pronte, senza scommesse azzardate.

Una cosa è certa: la classifica sorride, ma non basta. Gasperini lo sa, Massara pure. E gennaio dirà se la Roma vuole solo restare in alto o provare davvero a spingersi oltre.

Fonte: Il Messaggero