Mercato Roma, Gasp: "Massara sa cosa penso". E Zirkzee torna in panchina con lo United…

La vittoria contro il Como rilancia la Roma in classifica, ma non spegne i riflettori sul mercato di gennaio. Anzi. Perché se il campo dice che i giallorossi sono pienamente dentro la corsa Champions, la realtà racconta anche altro: margini di crescita evidenti e la necessità di intervenire per non perdere il treno buono.

Lo ha detto chiaramente Gian Piero Gasperini nel post partita, senza giri di parole:
“Mercato di gennaio? Ci sono ancora 15 giorni. Massara sa benissimo il mio pensiero e si farà trovare pronto. La Roma così è forte, perché questo dice la classifica, ma non può smettere di guardarsi intorno”. Tradotto: la squadra funziona, ma per restare lì serve qualcosa in più.
Secondo quanto scrive Il Messaggero, l’obiettivo numero uno resta Joshua Zirkzee. Un segnale chiaro arriva anche dall’Inghilterra: ieri sera contro il Bournemouth l’attaccante olandese ha giocato appena due minuti nel pareggio del Manchester United. Poco, pochissimo. Un minutaggio che alimenta le speranze della Roma, anche se la trattativa resta complessa e legata alle condizioni dei Red Devils.

Dietro Zirkzee, però, il casting è ampio. Piacciono Raspadori e Gudmundsson, due profili diversi ma entrambi funzionali alle idee di Gasperini, con Beto ed Ekhator sullo sfondo come alternative. Segnale evidente: la Roma cerca qualità davanti, ma anche soluzioni pronte, senza scommesse azzardate.

Una cosa è certa: la classifica sorride, ma non basta. Gasperini lo sa, Massara pure. E gennaio dirà se la Roma vuole solo restare in alto o provare davvero a spingersi oltre.
    • Dei nomi fatti finora Kean sarebbe la scelta migliore, il problema è il costo del cartellino che è quasi proibitivo.

    • Kean è un pazzo furioso. E’ una specie di Balotelli. E quest’anno ha segnato più o meno quanto Dzeko.
      Inoltre, sembrerebbe che Gasp preferisca Zirkzee. Non ha mai steccato le prime punte, quindi darei fiducia a lui.

      Dalla viola prenderei altri giocatori, gente seria, non lui: Gudmundsson, ad esempio.

    • Kean tutta la vita. No abbiamo elementi per giudizio carattere, in una situazione come quella dei Viola tutti perdono serenità. Se fosse un’ occasione non ci penserei troppo. Però il Ferguson di ieri è sulla via giusta: tanti movimenti giusti, mobilità e spallate.

  2. Gasperini a Sky
    “ … A volte puoi avere anche della qualità migliore, ma questi ragazzi danno l’anima. E non è detto che se arrivano giocatori teoricamente più forti magari poi abbiano lo stesso spirito, la stessa partecipazione, la stessa disponibilità …”.

    Questa dichiarazione mi ha fatto particolarmente piacere perché il Gasp dopo l’abortito (per sollevazione dei tifosi) tentativo estivo di arrivare a Sancho sacrificando Konè mi aveva lasciato qualche dubbio sulla comprensione degli equilibri del gruppo e di quelle che erano le colonne della squadra.
    Chi dovesse arrivare non dovrà essere una primadonna o un piantagrane ma un giocatore che si mette a disposizione in attesa del suo momento.
    E qui un plauso ad un giocatore come Rensch che ha dovuto attendere 3 mesi prima di essere preso in considerazione e si è fatto trovare pronto.

  4. E anche ieri si sono visti i REPARTI dove si deve intervenire . Un centrocampista che sappia anche tirare da fuori serve come il pane un esterno che lasci in panchina pellegrini e una punta che faccia la differenza senza dimenticare che senza l ivoriano serve uno d esperienza per far ruotare anche gli altri .

