“ON AIR!” – NARDO: “Basta davvero poco per lottare per il titolo”, CORSI: “Mancini capitano incontrastato della Roma”, LO MONACO: “Anche ieri messaggi contro Pellegrini, sono impazzito…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Così come sono stato molto critico per la sconfitta contro il Cagliari, che è una macchia, è una partita che non giochi con personalità, allo stesso modo definisco esaltante la vittoria di ieri. Il Como, adesso come adesso, vale il Bologna. Quello di ieri un piccolo esame lo era. La Roma ha dato una lezione di calcio al Como, e mi dispiace che abbia vinto solo 1 a 0. Sono d’accordo con Mancini quando ha detto che la Roma se li è mangiati, ha dominato dal primo all’ultimo minuto e io non ho mai temuto di non vincerla…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Bella Roma quella di ieri sera. Ci troviamo a tre punti dal primo posto, avendo perso contro le prime tre. Levata la Juve, la Roma ha vinto contro la sesta, la settima, l’ottava, la nona e la decima. L’incidente di percorso di Cagliari ci può più che stare. Ieri chiedevamo a quale campionato volesse partecipare la Roma, e ieri si è messa in una posizione comoda. Ora arrivi alla partita di sabato con una consapevolezza diversa…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Nella Roma si sono mischiati la concretezza difensiva di Ranieri con le idee offensive di Gasperini ed è uscito fuori un piccolo miracolo. Ora non ci montiamo la testa, perchè bisogna sempre combattere, ma vado a Torino a testa alta. Mi rivolgo agli odiatori di Pellegrini, che hanno la mamma che non usava anticoncezionali, e che continuano a rompere le scatole…ieri ha fatto fare il gol del fuorigioco, anche nell’azione del gol c’ha messo lo zampino, ma deve sempre dimostrare di essere il più bravo. Se non hai gli occhi per vedere la bellezza, devi andare da un ottico bravo…”

LEGGI ANCHE – Giletti sbotta in diretta: “Che caos, gioca la Roma…” (VIDEO)

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma è più forte del Como ragazzi…al di là da Nico Paz, che è un po’ di tempo che è in ombra, il Como ha buoni giocatori ma la Roma li ha travolti…Il vero capitano è Mancini, non si fa prendere in giro, sa come provocare abilmente per far sbroccare gli altri…lui è in questo momento il vero capitano della Roma, il capitano incontrastato è uno solo, è Gianluca Mancini. Wesley è un po’ confusionario, ma quanto corre, e poi quel gol lo fai solo se sei forte…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A me Ferguson ieri non è dispiaciuto, non ha fatto gol ma almeno era vivo. E con un Soulè così, avere un attaccante su cui appoggiarti non è poco, e io penso che su questa strada si possa continuare. Scudetto? Penso che Napoli e Inter possano fare il vuoto, la Roma deve restare lì. Gasperini non so tra la punta o l’esterno quale dei due preferirebbe avere prima…avere uno salta l’uomo e che ha qualità, faciliterebbe il compito dei centravanti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Basta poco per essere davvero competitivi. Non servono i Samuel, Emerson e Batistuta per vincere lo scudetto, basta poco, basta far crescere la squadra con due o tre acquisti mirati…te lo dice il campionato…Non dico che la Roma vincerà lo scudetto, perchè ci sono troppi fattori che ci impediranno di vincerlo, ma mai come in questo storico si può pensare con un piccolo sforzo di diventare davvero competitivi per lo scudetto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Su Zirkzee oggi potrebbero esserci dei contatti, magari non diretti ma tramite intermediari…Svilar? Le offerte arriveranno: penso a Bayer, Chelsea e Manchester United. Se lo United che ha speso 55 per Onana, si presenterebbe con quella cifra. E tu gli dovrai rispondere: “Ma quali 55, semmai 75…”. Anche se penso che non sia la prima idea di cessione della Roma, io penso più a Konè…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ieri sera ho sentito dei messaggi contro Lorenzo Pellegrini e lì sono davvero impazzito…non ci credo…o non si vede in televisione…marcava il terzino. Ieri con la qualità che ha non sbaglia mai una giocata. Quando è uscito ha preso solo applausi convinti dell’Olimpico. E poi Hermoso, ci chiedevamo dove fosse finito il giocatore dell’Atletico Madrid, ed eccolo qua: è un giocatore ricondizionato, gli hanno fatto il tagliando…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gasperini ha un ruolo di primo rilievo, dopo la partita amichevole di Birmingham ha capito che non era aria e ha cambiato strategia, anche se ora sta ritrovando la sua identità perchè ieri hai giocato d’intensità contro il Como, che è una squadra che ha grande qualità. La Roma ha uno dei peggiori attacchi, ma concede poco, Svilar a parte un paio di situazioni non ha fatto nulla. Hermoso non pensavo potesse avere una condizione del genere. La squadra è un po’ corta in certi ruoli, ma ha avuto un’ottimo rendimento. Wesley sembrava uno di quelli più in difficoltà, ma quando è arrivato il momento giusto ha fatto quella rasoiata…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Vittoria assolutamente meritata della Roma. Il fatto di avere quattro punti sulla Juventus è molto importante, poi vediamo che succede sabato. La Roma non è lì per caso. L’Inter secondo me è difficile andarla a riprendere, ma io le carte per fare qualcosa in più me le gioco fino alla fine, non dimenticando mai che l’obiettivo è il quarto posto. Ma se sei a tre punti dal primo posto, non puoi non pensare che può essere un’annata positiva. Non dico che la Roma vincerà lo scudetto, dico che non c’è certezza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Soulè è un ragazzino, è un 2003, è ancora molto giovane. E’ un calciatore coetaneo da Nico Paz ma già da due anni si confronta con una realtà più impegnativa. E’ un giocatore che deve crescere sotto l’aspetto della continuità, ma ha tutto il tempo per farlo. Ho la sensazione che vogliamo tutto, troppo e subito. Lo stesso discorso vale per Ferguson, che è un 2004, e che per me segnali li ha dati anche ieri…”

LEGGI ANCHE – Gasp, messaggi a Massara: “Sa cosa voglio”. E Zirkzee torna in panchina…

Redazione Giallorossi.net