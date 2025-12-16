FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 16 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:10 – Idea Gudmundsson ma nessuna trattativa in corso

Albert Gudmundsson è uno dei nomi monitorati dalla Roma in vista del mercato invernale. Come riportato da Relevo, c’è la possibilità che la Fiorentina lasci partire nel mercato di gennaio alcuni componenti della rosa vista la situazione drammatica. L’islandese per il momento è soltanto un’idea per la Roma visto che non risulta una trattativa né un dialogo tra i due club. (Relevo.com)

Ore 9:30 – Giletti sbotta in diretta: “Che caos, gioca la Roma…” (VIDEO)

Curioso episodio durante “Lo stato delle cose“, la trasmissione di Rai 3 condotta da Massimo Giletti. Nel corso della puntata, infatti, il conduttore, avvertendo confusione dietro le quinte per via della partita tra Roma e Como, è sbottato in diretta: “Capisco che la Roma sta giocando però pregherei dietro le quinte un po’ di serenità. Per un conduttore, già senza monitori, e con il pasticcio che la Roma sta giocando è un po’ un problema”

Ore 8:35 – Wesley MVP, Ndicka gigante: i voti dei quotidiani

Dopo l’1-0 al Como, le pagelle premiano soprattutto Wesley, migliore in campo con una media del 7,36 grazie al gol decisivo. Altissimi anche i voti per Ndicka (7,14), impeccabile all’ultima prima della Coppa d’Africa, e per Soulé (6,93), giudicato superiore nel duello con Nico Paz. Promosso a pieni voti anche Gasperini (7,21), elogiato per la preparazione tattica della gara e una Roma “ancora lì” in classifica.

Ore 7:30 – Roma, oggi la ripresa degli allenamenti

La Roma tornerà ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria per cominciare a preparare la sfida contro la Juventus, in programma sabato prossimo.

