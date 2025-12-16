Dybala-Boca, dall’Argentina insistono: avviati i primi contatti

Dall’Argentina tornano a rincorrersi voci sempre più insistenti sul futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Boca Juniors starebbe facendo sul serio per riportare la Joya in patria, trasformando quello che fino a poco tempo fa sembrava solo un sogno romantico in una pista concreta.

La situazione contrattuale dell’argentino alla Roma, unita a una stagione segnata da stop fisici ripetuti e a un rinnovo in scadenza nel 2026 che non ha ancora trovato una svolta, avrebbe aperto uno spiraglio. Da qui l’inserimento del club xeneize, spinto in prima persona dal grande desiderio del presidente Juan Román Riquelme, che avrebbe già avviato i primi sondaggi con l’entourage del giocatore.

La strategia del Boca è chiara e, allo stesso tempo, complessa. Il club argentino non può permettersi né il cartellino né l’attuale ingaggio di Dybala, e per questo punta su uno scenario alternativo: il calciatore deve liberarsi dalla Roma, a gennaio o più probabilmente a giugno, e successiva firma a cifre più basse, compatibili con il calcio argentino.

L’obiettivo principale resta l’estate 2026, ma non viene escluso un tentativo di anticipare i tempi già nel prossimo gennaio, così da avere Dybala a disposizione per l’inizio della Copa Libertadores. Al momento, però, si tratta di un’operazione tutta in salita, legata a molte variabili: condizioni fisiche, scelte della Roma e volontà finale del giocatore.

Fonte: TyC Sports