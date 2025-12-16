Dybala-Boca, dall’Argentina insistono: avviati i primi contatti

Dall’Argentina tornano a rincorrersi voci sempre più insistenti sul futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Boca Juniors starebbe facendo sul serio per riportare la Joya in patria, trasformando quello che fino a poco tempo fa sembrava solo un sogno romantico in una pista concreta.
La situazione contrattuale dell’argentino alla Roma, unita a una stagione segnata da stop fisici ripetuti e a un rinnovo in scadenza nel 2026 che non ha ancora trovato una svolta, avrebbe aperto uno spiraglio. Da qui l’inserimento del club xeneize, spinto in prima persona dal grande desiderio del presidente Juan Román Riquelme, che avrebbe già avviato i primi sondaggi con l’entourage del giocatore.
La strategia del Boca è chiara e, allo stesso tempo, complessa. Il club argentino non può permettersi né il cartellino né l’attuale ingaggio di Dybala, e per questo punta su uno scenario alternativo: il calciatore deve liberarsi dalla Roma, a gennaio o più probabilmente a giugno, e successiva firma a cifre più basse, compatibili con il calcio argentino.
L’obiettivo principale resta l’estate 2026, ma non viene escluso un tentativo di anticipare i tempi già nel prossimo gennaio, così da avere Dybala a disposizione per l’inizio della Copa Libertadores. Al momento, però, si tratta di un’operazione tutta in salita, legata a molte variabili: condizioni fisiche, scelte della Roma e volontà finale del giocatore.
Fonte: TyC Sports
credo che andrà via . Mi dispiace perché è un grande giocatore ma onestamente il suo stipendio è fuori controllo in rapporto al contributo tecnico. Ci sarà tanto spazio salariale per rinforzare la squadra in maniera significativa
Più he altro per stare a livello europeo….ci vuole un fisico bestiale (cit).
Speriamo ci facciano il favore di accollarselo a gennaio, coi soldi risparmiati ci paghi una parte di Giovane, al Verona…
fuori lui dentro salah dove di firma?
Trasferimento possibile a giugno, penso che a gennaio non ci siano margini. Con quel po’ po’ di stipendio che percepisce Dybala, soltanto il Manchester City se lo potrebbe accollare.
Soltanto che non gli serve.
meglio a giugno, un sostituto ti costa troppo rispetto alla metà dello stipendio che deve prendere
Andava ceduto lo scorso anno, ma una parte della tifoseria più ottusa si oppose e la società, debole, fece retromarcia.
Non capisco perché, per lasciarsi, si debba arrivare al deterioramento del rapporto.
Dybala ormai è un ex calciatore, e 8mln a stagione non li merita.
perfettamente d’accordo con mardocheo ..Paolo fino allo scorso anno e’ stato con tutti i suoi infortuni uno dei giocatori insieme Totti Falcao Conti Cerezo Ancelotti Voller pruzzo DDR bati ce hanno vestito a nostra maglia …sto con la morte nel cuore …dei soldi come tifoso non importa ma a noi servono le prestazioni… perciò se non riesce a recuperare meglio salutarci
Quest’anno, per ora, poco contributo. Forte si ma alla Roma serve altro
Va be’ dai, è la naturale conclusione, ormai la Società in quel ruolo (2a punta) ha deciso, giustamente, di puntare su Soule’, giovane, sano e con ampi margini di crescita. Paulo rimane comunque come uno dei piu’ forti e seri calciatori che ha giocato nella Roma quindi gli auguro il meglio.
ce credo poco che Dybala si abbassa e di molto il suo ingaggio per andare al Boca, per me fino a giugno resta qui, poi vedremo che succede. Forza Roma
Non ho capito. Vogliono Dybala senza pagare il cartellino ed aspettano che il calciatore risolva con la Roma. Ma cosa credono che abbiamo l’anello al naso? Possibile che tutti vogliono trarre vantaggio tranne la Roma?
sei fortissimo paulo. ma anche fragilissimo. meglio non insistere.
grazie comunque grande campione
andrà via solo alla scadenza a giugno, non rinuncerà agli 8 milioni complessivi che solo la Roma gli può garantire. È stato un errore di programmazione clamoroso il boca oggi non se lo può permettere….
Ecco perché allora Leo Paredes era a Roma e in tribuna ieri sera?
