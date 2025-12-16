Calciomercato Roma, si pensa a uno scambio Dovbyk-Beto con l’Everton (VIDEO)

La Roma continua a muoversi sul calciomercato degli attaccanti in vista di gennaio. Joshua Zirkzee resta un nome caldo, ma non è l’unica pista seguita a Trigoria. Come riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club giallorosso sta valutando anche profili alternativi, pronti e con caratteristiche diverse.
Tra questi c’è Beto, centravanti dell’Everton con contratto in scadenza nel 2027. Un nome che la Roma sta monitorando con attenzione, al punto da riflettere su una possibile operazione che coinvolgerebbe Artem Dovbyk. Al momento si tratta di un’idea, più che di una trattativa avviata, ma il ragionamento è sul tavolo.
Difficile, però, pensare a uno scambio alla pari. Il valore di mercato dei due attaccanti è differente, così come la situazione contrattuale: Dovbyk è legato alla Roma fino al 2029 e rappresenta un investimento recente e importante. Qualsiasi operazione, dunque, dovrebbe prevedere un conguaglio economico a favore dei giallorossi.
C’è poi un altro nodo tutt’altro che secondario: la volontà dello stesso Dovbyk. L’attaccante ucraino dovrebbe essere pienamente convinto di un eventuale trasferimento in Premier League, aspetto che la Roma non può ignorare prima di affondare il colpo.
Era meglio Bebeto.
Solo Beto mi pare un pò poco.
ma pure a 50 anni era meglio bebeto
potrebbe far bene ad entrambi i giocatori.
Famolto meglio bene alle casse della Roma, Beto guadambia la metà
Beto guadagna 2.6 milioni di sterline all’anno, 3ML €.
Dovbyk 3,5ML.
Scopriamo che 3 è la metà di 3,5…..
Io sta levata di scudi contro Dovbyk non la capirò mai… Pare che chiunque è meglio di lui, poi vai a guardare i numeri per minuti giocati ed è moooolto meglio di tanti altri. In più, se la squadra produce, lui è uno che timbra spesso. Certo, se vogliamo il centravanti che le occasioni se le crea da solo, non è lui, ma chi lo è?
Coppe: 11 parole, 4 errori. Ti saluta la maestra, dice che piuttosto che scrivere o parlare ti converrebbe tornare da lei, che alla tua età fai solo brutte figure.
L’Everton quest’anno, grazie alla cura Friedkins, sta andando meglio delle precedenti stagioni.
Attualmente si trova nono, ma a 2 punti dalla zona Champions, sicché per Dovbyk dovrebbe risultare intrigante un trasferimento nei toffees, considerato che l’unica altra loro punta è l’ex Villareal Barry, fino ad ora un mezzo flop in premier.
Tuttavia non è con Beto che ci risolve il problema della prolificità in attacco.
Il bestione ex Udinese è un ottimo centrale per fare a sportellate con i difensori avversari, fare da torre e giocare spalle alla porta per far salire la squadra, ma la porta la vede molto meno di Dovbyk.
Serve altro.
se metti scambio con obbligo e conguaglio a favore della Roma liberi i soldi per Zirkee senza impattare il bilancio. fai le due operazioni con Everton e Manchester nello stesso mese così hai un attivo ed una perdita di bilancio che in parte si annullano. se poi ci mettiamo il riscatto per 8M del PSV per Salah Eddine ed il risparmio dell’ingaggio di Dybala per il 2026/27 hai risolto
Ferguson 506 minuti 1 gol e 1 assist; Dovbyk 323 minuti in spezzoni di partite, 2 gol e 1 assist. Non si vuol capire che si fa ostracismo a un ragazzo che ha bisogno solo di essere servito meglio e i suoi gol li fa.
Quindi i due goal di coppa dell’irlandese non fanno statistica?
Ferguson 21 anni, lo hai dimenticato. Come tanti del resto.
Il problema della prolificità dell’attacco infatti lo risolvi soltanto prendendo un’ala sx di piede destro simil Lookman.. se prendi quel tipo di giocatore risolvi l’80% dei problemi del nostro attacco sterile.. poi anche Angelino se riprende la condizione migliore per giocare diventa di vitale importanza per l’attacco visto che ad oggi da sx mancano i suoi cross (senza nulla togliere a Wesley che il suo lo ha fatto però è meglio vederlo schierato a dx)..
Un mediocre come Retegui è diventato capocannoniere l’anno scorso grazie a Lookman, CDK, Bellanova e in parte a Ruggeri e Zappacosta perché se non avesse loro dietro avrebbe lo stesso score di quando era al Genoa, peggio di Dovbyk quindi..
secondo me ci può stare , anche Beto non sta facendo bene lì, un cambio di ambiente porterebbe fare del bene sia a giocatori che alle società.
Beto ha i piedi di legno ma adoro la sua fisicità e progressione e abilità nel colpo di testa.
inoltre SE mandato in porta ha anche l abilità di inserimento e buoni doti a tu per tu col portiere
Giustamente la non fa bene e se lo demo pià noi
mannaggia a questo bilancio, perchè i centravanti dal punto di vista generale dovrebbero essere tre, per gestire cali di forma ed infortuni.
Oltre che, in base all’avversario, decidere pure di giocare col doppio centravanti di ruolo…
Zirkzee è un falso 9 che fa carcio associativo, pe me lui pe tutta la vita. Ma se riuscimo oltre all’olandese, pure a scambià Dovbyk cor portoghese nun me disapiacerebbe. Beto è n’attaccante cha da la profondità , è più gasperiniano de Dovbyk che fa carcio posizionale. Betuncal aggredisce er portatore de palla in difesa e strappa, bravo ne le verticalizzazioni a campo aperto…
Bisogna vedè che ne pensano all’Everton, ma me pare che era partito titolare poi strada facendo è ritornato in panca…
se potrebbe fá commissá, se dovrebbero ‘ncontrá i proprietari dell’ evertó co i nostri, ma i nostri nun parlano co nisuno… chissà se quarchuno pó combiná ‘n summit..
Michelle Hunziker a 48 anni in tenuta da snorkeling è mejo de Beto
Ma di gran lunga!
Comunque la nazionale di Beto è Guinea-Bissau …. tanto per dire
…Che non è qualificata alla Coppa d’Africa, se intendevi questo.
Un’ottima mossa per indebolirci
Beto,
16 partite 1 gol quest’ano.
Direi davvero l’uomo giusto.
Per fortuna sono le solite storie giornalettare…
come quando l’Everton doveva comprare giocatori per poi passarli alla Roma….
Ps: post match ieri Amorim ha detto che comunque non si aspetta di veder partire nessuno prima della fine della Coppa D’Africa…
Tanto per….
Un’altra bella pippa!!!
Beto, 16 partite 1 gol. Ma per favore…
non facciamo c…te mi tengo dovbik tutta la vita.
Continuate a commentare il nulla. La Roma non prenderà nessun centravanti, perchè ne ha due, perchè la situazione economica non lo consente ma sopratutto perchè serve un attaccante destro che giochi a sinistra dove hai solo El Shaarawi e Pellegrini (fuori ruolo)
ancora su scherzi a parte, mi chiedo ma chi li farebbe qsti scambi senza logica. Beto è un armadio che nn sa segnare…ragazzi se deve venire qlcuno allora deve migliorare la rosa qsto è peggio di dovbik….mi tengo l’ukraino tutta la vita…
Un attaccapanni.
Anto, a noi purtroppo la punta ci servirebbe praticamente dal primo gennaio…..Non è che poi, tanto per cambiare, rischieremmo di rimanere col cerino in mano?
io vado controcorrente .. andrebbero presi due esterni alla Salah e Gervinho che sappiano creare superiorità numerica e crossare … allora ne gioverebbero anche dovbyk e Ferguson . più un centrocampista metronomo e che sappia tirare .. mio parere
spero ben di no forse questo scambio ha senso solo finanziario.. Beto è un mezzo bidone ci vuole altro
