Calciomercato Roma, si pensa a uno scambio Dovbyk-Beto con l’Everton (VIDEO)

La Roma continua a muoversi sul calciomercato degli attaccanti in vista di gennaio. Joshua Zirkzee resta un nome caldo, ma non è l’unica pista seguita a Trigoria. Come riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club giallorosso sta valutando anche profili alternativi, pronti e con caratteristiche diverse.

Tra questi c’è Beto, centravanti dell’Everton con contratto in scadenza nel 2027. Un nome che la Roma sta monitorando con attenzione, al punto da riflettere su una possibile operazione che coinvolgerebbe Artem Dovbyk. Al momento si tratta di un’idea, più che di una trattativa avviata, ma il ragionamento è sul tavolo.

Difficile, però, pensare a uno scambio alla pari. Il valore di mercato dei due attaccanti è differente, così come la situazione contrattuale: Dovbyk è legato alla Roma fino al 2029 e rappresenta un investimento recente e importante. Qualsiasi operazione, dunque, dovrebbe prevedere un conguaglio economico a favore dei giallorossi.

C’è poi un altro nodo tutt’altro che secondario: la volontà dello stesso Dovbyk. L’attaccante ucraino dovrebbe essere pienamente convinto di un eventuale trasferimento in Premier League, aspetto che la Roma non può ignorare prima di affondare il colpo.

LEGGI ANCHE – Il Fenerbahce pronto a tornare su Dovbyk a gennaio



