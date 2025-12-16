Salah-Eddine conquista il PSV. Il dg Brands: “Faremo del nostro meglio per tenerlo”

Il futuro di Anass Salah-Eddine sembra ormai scritto e porta ancora in Olanda. Il laterale, passato in estate al PSV Eindhoven in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, ha convinto pienamente l’ambiente biancorosso e si avvicina sempre di più alla permanenza definitiva.

A confermarlo è stato direttamente Marcel Brands, direttore generale del PSV, che non ha nascosto l’intenzione del club di trattenere il giocatore: “È un bravo ragazzo. Faremo sicuramente del nostro meglio per tenerlo qui”, ha dichiarato il dirigente olandese.

Brands ha poi ripercorso la lunga corte del PSV nei confronti di Salah-Eddine, sottolineando come l’interesse della Roma abbia fatto lievitare i costi dell’operazione: “Volevamo acquistarlo dal Twente durante la pausa invernale, ma poi è diventato troppo costoso a causa dell’interesse della Roma. Ci abbiamo riprovato in estate. Abbiamo dovuto aspettare a lungo verso la fine del calciomercato, ma eravamo convinti di lui”.

Scelta che, col senno di poi, si è rivelata azzeccata. Salah-Eddine è diventato rapidamente un punto fermo della squadra allenata da Peter Bosz, che in tutta la stagione ha rinunciato a lui soltanto in due occasioni: una in campionato e una in Coppa d’Olanda. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola l’impatto del laterale ex giallorosso.

In casa Roma, intanto, si osserva da lontano: il riscatto da parte del PSV porterebbe una plusvalenza utile e permetterebbe al club di fare nuove valutazioni in vista del prossimo mercato.

Giallorossi.net – G. Pinoli