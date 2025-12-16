Salah-Eddine conquista il PSV. Il dg Brands: “Faremo del nostro meglio per tenerlo”

Il futuro di Anass Salah-Eddine sembra ormai scritto e porta ancora in Olanda. Il laterale, passato in estate al PSV Eindhoven in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, ha convinto pienamente l’ambiente biancorosso e si avvicina sempre di più alla permanenza definitiva.
A confermarlo è stato direttamente Marcel Brands, direttore generale del PSV, che non ha nascosto l’intenzione del club di trattenere il giocatore: “È un bravo ragazzo. Faremo sicuramente del nostro meglio per tenerlo qui”, ha dichiarato il dirigente olandese.
Brands ha poi ripercorso la lunga corte del PSV nei confronti di Salah-Eddine, sottolineando come l’interesse della Roma abbia fatto lievitare i costi dell’operazione: “Volevamo acquistarlo dal Twente durante la pausa invernale, ma poi è diventato troppo costoso a causa dell’interesse della Roma. Ci abbiamo riprovato in estate. Abbiamo dovuto aspettare a lungo verso la fine del calciomercato, ma eravamo convinti di lui”.
Scelta che, col senno di poi, si è rivelata azzeccata. Salah-Eddine è diventato rapidamente un punto fermo della squadra allenata da Peter Bosz, che in tutta la stagione ha rinunciato a lui soltanto in due occasioni: una in campionato e una in Coppa d’Olanda. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola l’impatto del laterale ex giallorosso.
In casa Roma, intanto, si osserva da lontano: il riscatto da parte del PSV porterebbe una plusvalenza utile e permetterebbe al club di fare nuove valutazioni in vista del prossimo mercato.
Giallorossi.net – G. Pinoli
una buona riserva
questo é.u. giocatore molto interessante
come al solito da noi se uno non gioca é una pippa
e dico interessante perché ha qualità che mi ricordano il miglior ziech ..io lo avrei tenuto
Sono d’accordo con te… ma i DS che ci sono tra i tifosi lo hanno etichettato come Pixxa… e hanno in ogni occasione hanno fatto di tutto per farlo cacciare dalla società, cosi come Dahl e come LeFee l’anno scorso… anche Rench stava sulla stessa barca, cosi come ci stava quest’anno il marocchino e Wesley …. poi però quando li vedono giocare e imporsi da altre parti , sono pronti a dare tutte le colpe alla società e al DS di turno
ziech?
Ma infatti, uguali proprio.😄
ciao Paolo, sarà ma gli preferisco Rensch che può giocare su entrambe le fasce.
..non dovete fare del vostro meglio, dovete rispettare quanto pattuito ! Olandesi noti ” mercanti” !!
Il problema è che qui abbiamo una fretta esagerata nei confronti dei giovani che nemmeno le strisciate hanno. Qui si bocciano giocatori senza nemmeno vederli giocare o vedendoli per 100 minuti in una stagione. Abbiamo visto Dahl, venduto comunque bene, ma sembrava che qui non potesse nemmeno fare il magazziniere. Discorso analogo per Salah-Eddine il quale poteva tranquillamente restare visto che al suo posto è venuto Tsimikas in prestito e con 6 anni in più senza avere un miglioramento. Rensch, ragazzo di 22 anni arrivato a campionato in corso in un momento difficile, lo abbiamo bocciato allo stesso modo facendolo giocare scampoli di partita. Ora sta crescendo e si vede, mi sembra anche più cattivo e veloce. Non è certo Dumfries ma quest’ultimo è arrivato all’Inter a 25 anni compiuti.
purtroppo qui vengono bollati come pippe giocatori che neanche si conoscono…. e non mi riferisco ai tifosi che per ovvie ragioni non possono sapere di migliaia di calciatori… ma di gente che parla e scrive di Roma guadagnando stipendi perché è il loro lavoro!
ma non era meglio tenersi lui anziché andare a pagare il prestito del greco al liverpool.
al psv è titolare e sta facendo molto molto bene sia in olanda che in Europa, ha conquistato anche la nazionale maggiore marocchina, quindi lo vedremo anche in coppa d’Africa…. c’è una cifra per il riscatto quindi se lo vogliono pagassero quella senza sconti… altrimenti possiamo tenerlo perché interessante o trovare altri acquirenti a cifre più alte
Certo che sulla fascia sinistra negli ultimi anni abbiamo fatto scelte poco felici, per non dire disastrose.
L’acquisto di Vina, poi la cessione scellerata di Calafiori, quindi il mancato rinnovo a Spinazzola, poi le cessioni di Dahl e Salah Eddine per ritrovarci (anche con un po’ di sfortuna) con un Angelino quasi impresentabile dopo la malattia e uno Tsimikas che sembra un pesce fuor d’acqua.
Non capisco bene il “faremo il possibile”… se hai il diritto di riscatto e il giocatore vuole rimanere è già tuo, salvo saldare il conto. Aaaaah ecco, forse inizio a capire;-)
Paolo 33 , purtroppo credo che troppo spesso noi tifosi ( mi ci metto pure io) abbiamo l’ abitudine di promuovere o bocciare un giocatore in maniera superficiale. Oggi sei un fenomeno e la settimana successiva sei un pippone. Ma fino a che lo facciamo noi ci potrebbe stare. Il fatto è che lo fanno pure i pennivendoli,(tranne in casi rari)che, teoricamente dovrebbero essere quelli che ci capiscono…..Molto teoricamente….Mia opinione.
È ma qui a Roma gli pseudo tifosi gli avevano già messo il cartellino dell’ obitorio FORZA ROMA
Io l’ho visto spesso in TV, per me è forte.
“Faremo del nostro meglio per tenerlo.”? Sono 8 milioni. Punto.
Gasperini lo ha bocciato quasi subito..e anche Ranieri ha bocciato sia lui che dahl, che sta facendo faville in portogallo. Ci sarà un motivo
Avrebbe fatto meglio lui di Tsimikas.. come al solito qui a Roma se non giochi a causa di un Angelino in ottima forma l’anno scorso automaticamente diventi pippa per una fetta di tifosi (come successo per Dahl)..
