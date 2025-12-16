ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo in vista della Juve: ok Angelino, rebus Dovbyk (VIDEO)

La Roma non perde tempo. Dopo la vittoria per 1-0 sul Como, firmata da Wesley, i giallorossi sono tornati subito al lavoro al Fulvio Bernardini di Trigoria, con la testa già rivolta alla super sfida di sabato sera contro la Juventus, valida per la 16ª giornata di campionato.

Seduta divisa in gruppi, come da prassi nel day after: lavoro di scarico per i titolari scesi in campo contro i lariani, allenamento completo sotto la pioggia battente per tutti gli altri. Dal video diffuso dal club, non si scorge Artem Dovbyk. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società, l’attaccante ucraino resta in dubbio per la trasferta dell’Allianz Stadium.

Notizie migliori arrivano invece da Paulo Dybala e Angeliño, entrambi regolarmente in gruppo e a disposizione di Gasperini. I prossimi allenamenti chiariranno il quadro, ma l’attenzione a Trigoria è già massima: la Juve incombe e la Roma vuole arrivarci con più certezze possibili.

