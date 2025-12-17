Gasp attack: exploit Roma

L’ha iniziato Ranieri, lo sta portando a compimento Gasperini. E anche senza trofei in bacheca, il 2025 della Roma è già da incorniciare. La vittoria contro il Como ha riportato i giallorossi in testa alla classifica dell’anno solare con 76 punti, due in più dell’Inter e quattro sul Napoli. Numeri pesanti, che raccontano meglio di qualsiasi slogan la trasformazione profonda vissuta dalla squadra.
Il confronto con il recente passato è impietoso: nelle prime 14 giornate della scorsa stagione la Roma aveva appena 16 punti, galleggiando pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Oggi sono 30, con ancora due incroci simbolici contro ex come Spalletti e De Rossi per chiudere l’anno respirando un’aria che, inevitabilmente, profuma di scudetto.
Ma non è solo una questione di numeri. È il modo in cui questa Roma vince a fare la differenza. Contro il Como si sono visti chiaramente i tratti più riconoscibili del calcio di Gasperini: pressing feroce a tutto campo, dominio nell’uno contro uno, area avversaria riempita con continuità. Una Roma aggressiva, intensa, che concede pochissimo: non a caso i giallorossi vantano oggi la miglior difesa d’Europa, con appena 8 gol subiti, come sottolinea il Corriere dello Sport.
Il quotidiano titola “Gasp Attack” e il senso è chiaro: la Roma può stravolgere gli equilibri della corsa scudetto e Champions, puntando ora a staccare anche la Juventus. In questo contesto spicca l’intesa sempre più naturale tra Soulé e Wesley, simboli di una squadra giovane ma già tremendamente concreta.
Proprio Soulé rappresenta uno dei dati più impressionanti di questa stagione. Grazie all’assist decisivo per Wesley contro il Como, l’argentino è entrato in un club d’élite: è uno dei cinque giocatori nati dal 2003 ad aver collezionato più di 20 gol e più di 10 assist nei top cinque campionati europei, insieme a nomi come Musiala, Wahi, Bellingham e Wirtz. Roba pesantissima.
Resta un tassello da completare: il contributo continuo della prima punta. I numeri, però, parlano chiaro e spiegano anche le strategie di mercato. Con Ferguson o Dovbyk in campo sono arrivate 8 vittorie su 9, mentre con il falso nove la Roma ha perso 4 partite su 6. La presenza di un vero centravanti non è un dettaglio, ma un moltiplicatore per tutta la squadra. Non è un caso se il pressing su Zirkzee, finito ancora in panchina con Amorim, si sta intensificando.
Come scrive Il Romanista, i “Gasperinati” non sono solo una trovata: in quattro mesi la mano dell’allenatore si è vista nei risultati e nelle parabole individuali, da Hermoso a Pellegrini, passando per Rensch, senza dimenticare le certezze già consolidate. E la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.
Il Gasp anche un altro merito: provarle tutte; da quando è arrivato sulla panchina della ns Roma, non ha fatto l’ottuso e ha provato mille combinazioni, tot schemi , ‘rinnegando’ quasi il suo DNA atalantino. E’ da applausi anche per questo e soprattutto perché pur cambiando spesso, è riuscito a mantenere la squadra nella zona alta mentre che di solito, uno che stravolge l’impostazione della squadra così spesso in così poche giornate non si trova in 4a posizione a 3 punti dalla prima in classifica.
Auguri Gasp e Forza Roma per sempre.
E ce stava puro chi annava cianciando che li giocatori erano cotti, dopo le sconfitte cor napule e li sardi … Mò tutti a sarta’ sur carro, elogiando questo è quest’artro … La verità è che finarmente, grazie a Mister Ranieri prima e Mister Gasperini adesso, la Magica è diventata ‘na squadra vera, capace de difende come nisun’artra e, pur se de corto muso, capace de battere chiunque. Mò vojo vede come se la giocamo contro ‘a vecchia bardracca e, soprattutto, come la battemo. DAJE ROMA DAJEEEEEE 👊💪💛❤️
Questi sono numeri che devono portare a trofei, se continuativi!
La squadra deve guardare sempre più in alto.
Anche se chi è appena più in basso prova a raggiungerti.
Guarda in alto Roma mia, è lì che troverai i tuoi traguardi.
FORZA ROMA
Per gliamanti della statistica…Soulé ha gli stessi numeri di Musiala, Writz, Bellingham in relazione all’età…
Ancora dubbi?
(per me vale esattamente come Writz alla sua età e come Musiala, per Jude, beh lì siamo su un altro ruolo piuù versatile, onestamente più completo, ma se parliamo di quei calciatori che servono davanti per inventare e creare superiorità, Soulé è tra i top dei giovani, lo dicono appunto anche i numeri…grattamose e speriamo che continui sempre così.)
Sarò anche ripetitivo e pesante ma ancora non riesco a capire perché nel novero dei redivivi tipo Celik o Hermoso ancora c’è il nome di Pellegrini.
O gioca in un ruolo non suo o seguita a vivere di rendita per il nome che è stato glorioso per un paio di anni (forse).
sui riprende a parlare di scudetto come prima delle partite contro Napoli e Cagliari.
Tra corsa Champions e corsa scudetto c’è di mezzo il mare …
Come ho sempre detto, per la Roma il piazzamento sotto il quarto posto in campionato va considerato come un risultato deludente, a prescindere dalla qualificazione in CL e dalle conseguenze finanziarie che ciò comporta .. questi sono argomenti che lascio volentieri ai pullulanti cesaro-commercialisti del blog.
A noi interessano gli obiettivi sportivi, quelli finanziari riguardano la proprietà. Gasperini docet.
Per quanto riguarda lo scudetto, ricordo tre scontri diretti e tre sconfitte. Tanto dovrebbe bastare per comprendere che il gap esiste ancora e andrebbe colmato.
Lo sarà a gennaio? Lo spero ma non mi illudo.
Certo, se non ora, quando? Friedkins, ci siete?
