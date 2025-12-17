Dovbyk tra Juve e mercato: Massara prepara la svolta in attacco

Tutto può cambiare nel giro di un mese. Artem Dovbyk lavora per tornare a disposizione in tempo per la trasferta di sabato contro la Juventus, ma intanto il suo futuro alla Roma resta tutt’altro che blindato. Anche ieri l’attaccante ucraino ha svolto lavoro personalizzato a Trigoria e nei prossimi giorni proverà ad aumentare i carichi per strappare almeno una convocazione per il big match dell’Allianz Stadium.

Il campo, però, si intreccia inevitabilmente con il mercato. Dopo i tentativi estivi non andati a buon fine – dall’interesse del Villarreal all’ipotesi di scambio con il Milan – Dovbyk potrebbe tornare concretamente sul mercato a gennaio. I segnali arrivano da più fronti: i progressi di Ferguson, il rendimento della squadra con un centravanti “vero” e la possibilità di monetizzare, anche se il suo peso a bilancio resta significativo, potrebbero spingere Massara a valutare una soluzione in uscita.

Parallelamente il direttore sportivo sta accelerando le mosse in entrata, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. A Trigoria filtra ancora fiducia sull’operazione Zirkzee, anche se tutto resta legato alla posizione del Manchester United e alla formula del trasferimento: sul tavolo c’è un prestito con diritto di riscatto, ma si attende una decisione definitiva dai Red Devils.

L’olandese, però, non è l’unico nome sulla lista. Massara continua a seguire Ekhator del Genoa, profilo già monitorato la scorsa estate e legato alla scuderia di Giuffrida, lo stesso procuratore che portò Dovbyk nella Capitale nel 2024. Sempre nell’orbita dell’agente c’è anche Gudmundsson, sempre più distante dalla Fiorentina e potenziale occasione da cogliere nei prossimi mesi.

Sul fondo resta viva anche una pista alternativa: lo scambio con l’Everton, che vedrebbe Dovbyk in Premier League e Beto approdare in giallorosso, soluzione complessa ma non del tutto tramontata. Da monitorare infine la situazione di Raspadori, per il quale l’Atletico Madrid dovrebbe aprire alla formula del prestito.

